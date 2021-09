Karviná remizovala s Teplicemi a zůstává jako jediný tým bez výhry

Karviná - Zápas dvou týmů ze dna tabulky první fotbalové ligy mezi Karvinou a Teplicemi skončil v 8. kole remízou 1:1. Domácím zařídil v 54. minutě vedení Lukáš Čmelík, ale už za minutu srovnal Daniel Trubač. Pro Slezany to byla už čtvrtá dělba bodů v této sezoně a jako jediná zůstává bez vítězství. Na předposledním místě má čtyři body, stejně jako její dnešní soupeř, který je vinou horšího skóre poslední.

Karviná naposledy slavila ligové vítězství v květnu právě v zápase s Teplicemi, od té doby na něj čeká už devět utkání marně. Severočeši dnes venku získali první bod po šesti porážkách v řadě. Domácí, na jejichž lavičce znovu chyběl trenér Jozefa Weber, pykající za vyloučení v zápase se Slavií, jim to hodně usnadnili.

Teplická obrana, která ve třech zápasech na hřištích soupeřů inkasovala celkem 11 branek, tentokrát moc práce neměla. Oba týmy názorně dokumentovaly, proč mají tak špatný vstup do sezony. Diváci dlouho neviděli ani náznak šance, natož pak střelu na branku, zato sledovali přehlídku nepřesností, nešikovných zákroků a zbytečných faulů.

Ve 24. minutě se protlačil do šestnáctky nejlepší střelec domácích Papadopulos, ale k zakončení se ani on nedostal. Závěr prvního poločasu patřil Teplickým, kteří jako by si uvědomili, že na půdě neškodného soupeře mohou získat víc než jen bod. Ale jejich tlak byl bez efektu. Jen deset minut před přestávkou vypálil z dálky Jukl, ale mířil příliš vysoko.

Druhé dějství přece jen nabídlo víc fotbalových momentů. V 54. minutě vystřelil Papadopulos, brankář Čtvrtečka míč jen vyrazil a Čmelík ho zblízka doklepl do sítě. Už za minutu zamířil Trubač z hranice šestnáctky přesně k tyči a bylo vyrovnáno.

Čmelík, který vstřelil gól i při jarním vítězství nad Teplicemi, měl v 73. minutě další šanci, ale Čtvrtečka jeho střelu z dálky nadvakrát zneškodnil. Pak znovu převzali aktivitu hosté, ale strhnout vítězství na svou stranu se jim nepodařilo. Laňka sice dvě minuty před koncem dopravil míč do sítě, ale video zmařilo teplickou radost pro předchozí ofsajd.

MFK Karviná - FK Teplice 1:1 (0:0)

Branky: 54. Čmelík - 55. Trubač. Rozhodčí: Machálek - Nádvorník, Podaný - Ondráš (video). ŽK: Čmelík, Bartošák, Křapka, Šehič - Mazuch, Černý, Fortelný, Vondrášek, Moulis, Čtvrtečka. Diváci: 2138.

Karviná: Bolek - Křapka, Santos, Buchta, Šehič - Stropek, Túlio (90. Zych) - Čmelík (85. Nešický), Qose (46. Bartl), Bartošák - Papadopulos. Trenér: Baránek.

Teplice: Čtvrtečka - Laňka, Mazuch, Chlumecký, Vondrášek - Jukl, Knapík - Černý (83. Kodad) Trubač (90. Krunert) - Fortelný (83. Moulis) - Ledecký (72. Succar). Trenér: R. Kučera.