Karviná - Fotbalisté Karviné remizovali ve 22. kole první ligy s Teplicemi 1:1 a o bod se odpoutali od poslední Dukly Praha. Domácí vedli zásluhou Tomáše Wágnera, jenže Severočeši osmnáct minut před koncem vyrovnali z penalty Jakuba Hory. Karviná ani v šestém vzájemném prvoligovém utkání s Teplicemi nedokázala zvítězit, hosté na jaře získali první bod.

Karviná vzhledem k vývoji tabulky potřebovala zabrat, ale přes snahu a větší aktivitu toho v ofenzivě příliš nevyprodukovala. Fotbal v úvodní půlhodině oboustranně trpěl na nepřesnosti a málo nápaditosti.

Záblesky se dostavily až po půlhodině: nejprve teplický Kučera protáhl Berkovce technickou ranou zpoza vápna, na opačné straně měl Grigar po dělovce Djordeviče plné ruce práce, aby prudký míč zvedl nad břevno.

V nastavení prvního poločasu ale Wágner znovu uplatnil čich na góly ve vápně a po rohovém kopu na vzdálenější tyči úplně neobsazený hlavou doťuknul balon do prázdné brány. Pro nejlepšího karvinského střelce to byl sedmý zásah v ligovém ročníku.

S gólovým stimulem se Slezané do soupeře opřeli i v úvodu druhé půle. V teplickém pokutovém území bylo několikrát horko po standardních situacích, Wágner se jednou opět hlavou dostal i ke koncovce, ale tentokrát jeho pokusu chyběly decimetry.

Krátký domácí tlak pak znovu zvadl a hosté toho brzy využili. Krivák ve vápně podrazil Moulise a Hora v 72. minutě s velkým štěstím proměnil penaltu, jejíž směr sice Berkovec vystihl, ale prudce vystřelený míč i s jeho tečí zapadl do sítě.

Karviná znervózněla a strnula v závěrečné křeči. Dlouhé nákopy do šestnáctky k ničemu nevedly. Severočeši však také evidentně neměli svůj den, a i když jim soupeř otevíral prostor, nijak toho nevyužili. Duel nevalné úrovně se přesto v nastavení mohl převážit na obě strany: z ojedinělé situace nejprve těsně minul Hora a z protiakce podobně křížným pokusem netrefil bránu ani Guba. Karviná tak z posledních třinácti ligových zápasů pouze jednou vyhrála.

Hlasy po utkání:

Norbert Hrnčár (trenér Karviné): "Tato ztráta nás mrzí. Měli jsme utkání dobře rozehrané a většinu času pod kontrolou. Více jsme šli za vítězstvím, ale nepotvrdili jsme to druhým gólem. Soupeře jsme nepustili do větší šance, o to více to mrzí. Pak po hloupé chybě inkasujeme z penalty. Potřebujeme, aby se nám někdo střelecky přidal k Tomáši Wágnerovi."

Stanislav Hejkal (trenér Teplic): "Utkání musím hodnotit se smíšenými pocity. Domácí se dostali do vedení a museli jsme dotahovat, což jsme nechtěli. Ovšem v době, kdy jsme vyrovnali a to utkání se lámalo, jsme měli více ze hry. Bohužel jsme nedotáhli slibně se rozvíjející útoky tři na dva, čtyři na dva. Tam jsem viděl náš nedostatek. Tam se to lámalo a mohlo se to zlomit na naší stranu. Domácí byli předtím trošku lepší a nebezpečnější, my jsme museli udělat korektury v sestavě a nechtěli jsme na nic čekat. Asi jsme rád za bod, ale očekávám více od Teplic."

Jakub Hora (záložník Teplic): "Určitě bod bereme všema deseti. Prvních padesát pět minut nebylo od nás vůbec dobrých. Pak jsme hru vyrovnali, měli jsme ale lépe vyřešit brejky. Byli jsme hodně v ofsajdu a nevyřešili to dobře. Přesně takhle jsme ale chtěli hrát celý zápas. Ale hráli jsme tak jen třicet pět minut, proto bod bereme."

MFK Karviná - FK Teplice 1:1 (1:0)

Branky: 45.+1 Wágner - 72. Hora z penalty. Rozhodčí: Marek - Podaný, Dobrovolný. ŽK: Rundič, Faško, Djordjevič, Krivák - Ljevakovič, Čmovš. Diváci: 2245.

Karviná: Berkovec - Čolič (77. Guba), Krivák, Rundič, Djordjevič - Bukata - Ba Loua (67. Moravec), Budínský, Faško (86. Dramé), Galuška - Wágner. Trenér: Hrnčár.

Teplice: Grigar - Vondrášek, Čmovš, Shejbal, Krob (79. Hošek) - Hyčka (46. Moulis), Kučera, Ljevakovič (54. Trubač), Hora - Jindráček, Žitný. Trenér: Hejkal.