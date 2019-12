Karviná remizovala s Olomoucí a už není poslední

Karviná - Fotbalisté Karviné v 19. kole první ligy remizovali 1:1 s Olomoucí. Hostující Sigmu poslal do vedení Pablo González, za domácí po přestávce vyrovnal Ondřej Lingr. Domácí sice natáhli sérii bez vítězství na devět kol, ale díky lepšímu skóre opustili poslední příčku, na kterou odsunuli Příbram.

Pro Karvinou nezačal zápas dobře, protože kvůli zranění musel už desáté minutě střídat stoper Dreksa, kterého nahradil Bukata. Přesto se domácí dostali do první velké šance, jenže Petráň v dobré pozici nedokázal z dorážky po Smržově střele poslat míč do sítě.

Olomouc poprvé zahrozila po chybě Bukaty, kterou odkopem hluboko v hřišti hasil brankář Pastornický. K míči se totiž dostal Sladký, ale z dálky prázdnou bránu netrefil. Ve 32. minutě už se Sigma ujala vedení. Zahradníček našel rozběhnutého Gonzáleze, který překonal Pastornického.

Karviná se po přestávce snažila o vyrovnání, ale dvakrát Ba Loua ani Bukata neuspěli. Po hodině hry se vyznamenal hostující brankář Mandous, který Vukadinovičovu střelu vyrazil na roh. Domácí se dočkali až v 73. minutě, kdy po Ba Louově přímém kopu vyrovnal Lingr.

Olomouc si mohla vzít vedení zpět v zápětí, ale Plškovu šanci zlikvidoval Pastornický. Další příležitost měli hosté v úplném závěru. V poslední minutě nastavení se dostal k míči na hranici vápna Zmrzlý, ale ani netrefil branku.

Hlasy po utkání:

Juraj Jarábek (trenér Karviné): "Škoda výsledku, chtěli jsme se rozloučit vítězstvím, které se nám doma na podzim nepodařilo uhrát. Jsem tu ale třetí zápas a aspoň vidím, na čem jsme a kde nás tlačí bota. Dávali jsme si pozor na kontry Olomouce, které má soupeř velmi propracované, a to byl i případ prvního gólu. Po našem rohu přišel brejk, který jsme nepřerušili a byl z toho gól. To by se nám nemělo stávat. Fotbal je ale o chybách. Je vidět, že nám schází kvalita v zakončení. Konkurenci by zvýšily příchody kvalitních hráčů do útoku."

Radoslav Látal (trenér Olomouce): "Viděli jsme hodně bojovné utkání, spoustu standardních situací, faulů. Škoda nepokropeného hřiště, hra by měla větší spád. Ale i tak byla první půle dobrá. Bohužel v té druhé jsme zbytečně couvli, nebyli tak nebezpeční a Karviná nás množstvím standardek zatlačila. Po jedné dala gól. Brejky nám ve druhé části už tolik nevycházely. Nemáme teď klasického hroťáka a bojujeme s tím. Dost míčů jsme i poztráceli ve středu hřiště. Navíc nás mrzí, že jsme přišli o vykartované Beneše a Housku."