Karviná remizovala 0:0 v Opavě a na jaře zůstává neporažena

Opava - Fotbalisté Karviné na úvod obnovené sezony první ligy po koronavirové pauze remizovali 0:0 v Opavě a ani v pátém zápase jarní části neprohráli a neinkasovali. Opavští i po 25. kole zůstali předposlední s náskokem tří bodů na šestnáctou Příbram, Karviná je v tabulce třináctá.

V souboji slezkých rivalů nejdříve zahrozila Opava, když Zavadil pálil z přímého kopu těsně nad bránu. Na opačné straně střílel z ostrého úhlu Lingr, ale brankář Fendrich byl připraven. Po půlhodině hry opavský mladík Harazim, který absolvoval premiéru v nejvyšší soutěži, dlouhým nákopem vysunul Schaffartzika. Ten napřáhl z rohu šestnáctky a jen těsně minul karvinskou bránu.

Vzápětí se k odraženému míči dostal domácí Souček, ale jeho tvrdou ránu zablokoval obětavý Rundič. Pak byl opět vidět debutant Harazim, po jehož ostrém centru musel hlavu Schaffartzika vykopnout z brankové čáry Ndefe. V podstatě hned z protiútoku zahrozili i Karvinští, jenže Taiwo vystřelil jen do míst, kde byl připravený Fendrich.

Krátce po změně stran se Karviná radovala z branky. Po centru Vukadinoviče dokázal skórovat Taiwo, jenže se nacházel v ofsajdu, a tak gól neplatil. Před gólmanem Bolkem pak neuspěl střídající Mondek. Zhruba čtvrthodinu před koncem vystřelil z ostrého úhlu Juřena, Bolek jeho ránu vyrazil před sebe a pohotová dorážka opavského útočníka šla vedle.

Po akci Harazima s Řezníčkem pálil z ideální pozice vysoko nad břevno Helešic. V závěru z ojedinělé akce Karviné zahrozil šikovný Ba Loua, jemuž chyběl k lepšímu zakončení krok. Po přímém kopu Zavadila dokázali skórovat i domácí, ale také jim sebral radost ofsajd.

Opava, která má s 11 góly nejhorší ofenzivu soutěže, už popatnácté v probíhajícím ročníku nedokázala skórovat. Karviná naopak prodloužila jarní neporazitelnost a gól nedostala přes 454 minut.

Hlasy po utkání:

Jiří Balcárek (trenér Opavy): "Pro nás je to ztráta, protože jsme hráli doma. Karviná možná držela více míč, ale měli jsme šance, které jsme měli proměnit. Viděli jsme Karvinou v dosti zápasech a mají obrovsky kvalitní kádr. Jsou tam zkušení hráči vzadu, ve středu pole i na krajích, kde jsou obrovsky nebezpeční směrem dopředu. A gól v závěru? To je fotbal, už to neřeším. Nebyl uznaný pro ofsajd. Nějak jsem věřil, že z té situace dáme gól, ale na ten kop jsem se nedíval. Raději jsem koukal na tribunu. Kluci to odmakali, ale na výsledku musíme pracovat. Nedostali jsme gól, musíme se z toho odrazit a jedeme dál."

Juraj Jarábek (trenér Karviné): "Potvrdilo se, co jsme čekali. Zápas měl výborné tempo a Opava chodila ze zabezpečené obrany do brejků. Hráli jsme profesorsky, ale Opavu musím pochválit. Její hráči vyhráli spoustu hlavičkových soubojů. Mohli jsme zápas překlopit na svou stranu. Bylo to o jednom gólu. Ten náš měl platit, protože to šlo od domácího hráče. Kdyby platil ten opavský gól v závěru, bylo by to kruté. Remíza byla asi zasloužená."