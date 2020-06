Karviná prohrála v Olomouci a od přímého sestupu ji dělí dva body

Olomouc - Fotbalisté Karviné ve třetím kole skupiny o záchranu prohráli 1:3 v Olomouci a dvě kola před koncem nadstavby mají jistotu, že udržení jim zajistí už jen úspěch v baráži. Navíc jim stále hrozí i přímý sestup, protože od poslední Příbrami je dělí pouhé dva body.

O vítězství Olomouce, která měla jistotu prvoligové příslušnosti už před zápasem, rozhodly dva góly Lukáše Juliše a vlastní branka Eduarda Santose. Jediný úspěch Slezanů zařídil už za stavu 0:3 Ondřej Lingr a Karviná natáhla sérii bez vítězství na osm zápasů.

"Byl to fotbal nahoru dolů, divákům se musel líbit. Jen s tím rozdílem, že Olomouc si to mohla užívat a být uvolněná a my hrajeme pod tlakem a o záchranu," řekl trenér Karviné Juraj Jarábek. "Hráli jsme na vysoké riziko, vytvořili jsme si hodně šancí, ale bohužel jsme dali jen jeden gól. Nakonec je tedy dnešní výsledek zasloužený. Je potřeba to teď nějak zlomit, protože hrajeme dobrý fotbal, jen nedáváme góly," dodal.

Do první šance zápasu si míč navedl zleva González a jeho pokus na zadní tyč zamířil těsně nad. V zajímavé pozici pak mohl zakončovat také Juliš, ale vystřelil nedůrazně. Olomouc držela míč častěji než soupeř a ve 23. minutě se ujala vedení, když si Zahradníčkův centr srazil do brány obránce Santos.

Karviná si první střelu připsala až ve 30. minutě, kdy Buchtovu pozornost vyzkoušel z uctivé vzdálenosti Qose. Stejný hráč o tři minuty později fauloval v pokutovém území olomouckého mladíka Daňka a nařízenou penaltu proměnil Juliš střelou do protipohybu brankáře Daňka.

Třetí gól domácích mohl přidat pět minut před koncem prvního poločasu Zahradníček, hostující brankář Bolek ale situaci jeden na jednoho zvládl. Těsně vedle pak ještě v nastaveném čase prvního poločasu zamířila tečovaná střela domácího Housky.

Karviná mohla snížit hned po zahájení druhého poločasu. Domácí si nepohlídali rychlé rozehrání přímého kopu a míč musel po zákroku Buchty a následné dorážce Šindeláře vykopávat z brankové čáry obránce Jemelka. Udeřilo ale na druhé straně, když Daňkovu přihrávku před prázdnou branku využil Juliš.

Hostům se přece jen podařilo snížit v 58. minutě. Ba Loua vrátil míč z levé strany do vápna přesně na Lingra, který ho střelou na zadní tyč usměrnil za Buchtova záda. Karviná si poté vytvořila velké množství velkých šancí, žádnou z nich ale neproměnila. Nejblíže byl gólu Šindelář, ale trefil břevno.

"Do druhého poločasu Karviná vstoupila v jiném rozestavení a my jsme s tím měli problémy. Hosté hráli vzadu jeden na jednoho, na tři obránce a dva útočníky a riskovali. Z naší strany druhý poločas nebyl dobrý, někteří hráči odešli fyzicky. Také mi nevyšla střídání, například Chytil se nedokázal rozdýchat a nedostal se do tempa zápasu," uvedl kouč Olomouce Látal.

Porážka tak Karvinou odsoudila nejlépe k baráži, protože na čtvrtém místě ztrácí šest bodů na třetí Zlín, ale i kdyby ho bodově dotáhla, rozhodlo by v její neprospěch horší umístění v základní části. Dvě kola před koncem ji navíc od posledního místa zaručující přímý sestup dělí jen dva body.

Hlasy po utkání:

Radoslav Látal (trenér Olomouce): "Utkání mělo dva rozdílné poločasy. My jsme do toho prvního vstoupili dobře, v obranné fázi jsme hráli v pořádku a kombinovali jsme. Co mi chybělo, bylo trochu štěstí a kvality ve finální fázi. Mohli jsme nějaké situace lépe dohrát a mít ještě vyšší vedení. Potom bychom se nemuseli strachovat ve druhé polovině. Do druhého poločasu Karviná vstoupila v jiném rozestavení a my jsme s tím měli problémy. Hosté hráli vzadu jeden na jednoho, na tři obránce a dva útočníky a riskovali. Z naší strany druhý poločas nebyl dobrý, někteří hráči odešli fyzicky. Také mi nevyšla střídání, například Chytil se nedokázal rozdýchat a nedostal se do tempa zápasu."

Juraj Jarábek (trenér Karviné): "Po remízovém zápase s Opavou jsme chtěli hrát trpělivě ze zabezpečené obrany a počkat si na nějakou příležitost, protože jsme si uvědomovali sílu Olomouce. Byl to fotbal nahoru dolů, divákům se musel líbit. Jen s tím rozdílem, že Olomouc si to mohla užívat a být uvolněná a my hrajeme pod tlakem a o záchranu. Škoda prvního gólu, který byl z kategorie laciných. Hned vzápětí pak přísně nařízená penalta, ale je potřeba to respektovat. Stejná penalta se mohla pískat také na druhé straně po zákroku Buchty na Taiwa. Rozhodčí dnes podle mě nebyl ve své kůži. Ve druhém poločase jsme změnili rozestavení a chtěli jsme s tím něco udělat. To se vyplatilo, druhý poločas byl z naší strany dobrý. Hráli jsme na vysoké riziko, vytvořili jsme si hodně šancí, ale bohužel jsme dali jen jeden gól. Nakonec je tedy dnešní výsledek zasloužený. Je potřeba to teď nějak zlomit, protože hrajeme dobrý fotbal, jen nedáváme góly."

Sigma Olomouc - MFK Karviná 3:1 (2:0) Branky: 33. z pen. a 52. Juliš, 23. vlastní Santos - 58. Lingr. Rozhodčí: Berka - Kříž, Myška. ŽK: Houska - Qose, Rundič. Diváci: 1546 omezený počet (limit 5000 osob na stadionu). Sestavy: Olomouc: Buchta - Sladký (73. Radek Látal), Greššák, Jemelka, Vepřek - Zahradníček (84. Falta), Houska, Breite, Daněk (65. Chytil), González (65. Zmrzlý) - Juliš (73. Hála). Trenér: Radoslav Látal. Karviná: Bolek - Ndefe, Santos, Šindelář, Čonka - Mangabeira - Lingr (75. Guba), Janečka (46. Rundič), Qose (84. Tijani) - Ba Loua, Taiwo (46. Smrž). Trenér: Jarábek.