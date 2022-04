Karviná prohrála na Slovácku 1:3 a do ligové nadstavby půjde z posledního místa

Uherské Hradiště - Fotbalisté Karviné prohráli ve 28. kole první ligy na půdě Slovácka 1:3 a do nadstavbové skupiny o záchranu půjdou z posledního místa v tabulce. Dva zápasy před koncem základní části ztrácejí Slezané na předposlední Pardubice sedm bodů. Slovácko šlo do vedení už ve druhé minutě po vlastní brance Marca Túlia, po pauze přidali další góly domácích Rigino Cicilia a Stanislav Hofmann. Za hosty snížil střídající Vlasij Sinjavskij. Tým z Uherského Hradiště si pojistil čtvrtou příčku s devítibodovým náskokem na Ostravu, která má utkání k dobru.

"Jsme rádi, že jsme předešli různým spekulacím a dokázali, že na Slovácku se nevyhrává snadno," řekl na tiskové konferenci trenér Slovácka Martin Svědík. "I po porážce tady nic nebalíme. Ztrácíme na Pardubice sedm bodů a hrajeme s nimi ještě dvakrát," uvedl gólman Karviné Jiří Ciupa.

V brance Slovácka nastoupil při absenci zraněných Nguyena a Fryštáka mladý Borek, na lavičce mu kryl záda pětačtyřicetiletý trenér mládežnických klubových gólmanů Drobisz, který si poslední ze svých 288 ligových startů připsal před více než osmi lety. "Jeho start v zápase nebyl v plánu. Ale jsem rád, že šel na lavičku a pomohl týmu a hlavně mladému Borkovi, jehož zná z dorostu," řekl Svědík.

Radovat se svými spoluhráči se mohl už ve druhé minutě, kdy si Havlíkův centr z pravé strany nešťastně do vlastní sítě srazil Brazilec Túlio. "Dost často takovými chybami pomáháme soupeřům, bolí to a Slovácko to nakoplo," konstatoval Ciupa.

Domácí tým mohl v klidu pokračovat v očekávaném tlaku, jemuž ale chyběla přesnost ve finální fázi. Ve 22. minutě nedotáhl slibně rozehranou akci do konce Cicilia, o pár minut později ani Hofmann a do třetice trefil Jurečka tyč. Karviná vyrovnala hru, ovšem směrem k Borkově bráně toho také moc nevymyslela. "Dnes to herně trochu drhlo. Bylo to bojovné utkání, ale ne moc pro oko diváka," řekl domácí veterán Milan Petržela.

Po přestávce udělali hosté hned tři změny v sestavě, ale hned ve 49. minutě inkasovali podruhé. Po centru Reinberka uplatnil svůj důraz před brankou Cicilia a procpal přes bránícího Buchtu míč do sítě.

Slovácko se uklidnilo a díky kombinační hře si vytvářelo šance. Cicilia svůj druhý gól po chybě Ndiayeho nedal, zato Hofmann v 61. minutě centr od Petržely poslal hlavou do sítě. V 78. minutě snížil střelou z hranice pokutového území střídající Sinjavskij. "Vstřelili jsme aspoň čestný gól, ale dnes jsme nebyli tak dobří, abychom Slovácko pozlobili víc," konstatoval kouč hostí Bohumil Páník.

Karviná vycítila šanci, ale domácí závěr duelu takticky zvládli a už nepřipustili další komplikace. Slovácko v lize posedmé za sebou bodovalo a s Karvinou v nejvyšší soutěži neprohrálo poosmé po sobě.

Hlasy po utkání:

Martin Svědík (trenér Slovácka): "Měli jsme dobrý vstup do utkání, ale vstřelený gól přinesl až moc velký klid hlavně do útočné fáze, jíž chyběla kvalita a větší přehled v zakončení. Něco jsme si řekli v poločase, víc jsme se měli tlačit do šestnáctky. Hráči si to vzali za své a dvěma góly jsme navýšili vedení na 3:0. Mrzí mě, že jsme inkasovali branku. Nechali jsme se tam zatlačit, ani střídání nebylo z mé strany v pořádku, Ljovin neodvedl profesionální výkon. Jsme rádi, že jsme vyhráli. Karviná budila respekt výhrami na Slavii a na Baníku, navíc dnes hráli o všechno. My jsme předešli různým spekulacím a dokázali jsme, že na Slovácku se vyhrává těžko."

Bohumil Páník (trenér Karviné): "Ráz utkání určil úvod, kdy jsme si dali nepochopitelný vlastní gól. Byli jsme v pozici boxera, jehož zasáhne tvrdý direkt a pak se motá. Pořád byl ale čas s tím něco udělat. V první půli jsme tam z naší strany měli jen nějaké sekvence, ale vůbec jsme se neprosadili a nevystřelili jsme na jejich mladého gólmana. Domácí hráli chytře, byli precizní v obraně. Pokud měli problém, opřeli se o Ciciliu, který dnes uhrál většinu balonů a hráči kolem něj to dokázali vysbírat. Z naší strany to bylo málo. V poločase jsme vyměnili dva hroty, ale celkově to pomohlo jen k tomu, že jsme dali aspoň čestný gól. Dnes jsme nebyli tak dobří, abychom Slovácko pozlobili víc."

1. FC Slovácko - MFK Karviná 3:1 (1:0)

Branky: 2. vlastní Túlio, 49. Cicilia, 61. Hofmann - 78. Sinjavskij. Rozhodčí: Klíma - Kubr, Kotalík - Franěk (video). ŽK: Kadlec, Daníček, Jurečka - Chvěja, Durosinmi. Diváci: 3095.

Sestavy:

Slovácko: Borek - Hofmann, Daníček (77. Ljovin, 86. Šimko), Kadlec - Reinberk, Havlík, Sadílek (77. Kohút), Kalabiška - Petržela (65. Holzer), Cicilia, Jurečka (86. Tomič). Trenér: Svědík.

Karviná: Ciupa - Mikuš (46. Látal), Buchta, Kobouri, Šehič - Ndiaye, Túlio (65. Qose) - Zorvan, Chvěja (46. Svoboda), Bartošák (74. Sinjavskij) - Durosinmi (46. Papadopulos). Trenér: Páník.