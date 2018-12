Karviná - Fotbalisté Karviné doma překvapivě zdolali Jablonec 2:1, v první lize naplno bodovali po osmi zápasech a posunuli se z posledního na předposlední místo tabulky o skóre před Duklu. Severočeši v nejvyšší soutěži přerušili sérii devíti utkání bez porážky a mohou přijít o třetí příčku. Zápas 18. kola v úvodu gólově otevřel domácí Tomáš Wágner, do přestávky odpověděl Tomáš Holeš a v 67. minutě o karvinském triumfu rozhodl Dávid Guba.

V úvodu si oba mužstva vytvořila slibnou šanci, ale Wágner ani hostující Holeš nepřekonali brankáře. V deváté minutě už Karvinští rozebrali obranu soupeře, Galuška předložil míč Wágnerovi a ten se zblízka snadno prosadil proti bývalému týmu.

Jablonec se ze šoku vzpamatovával postupně a v 25. minutě srovnal, když Doležal přiklepl balon Holešovi a ten sám před gólmanem Berkovcem nezaváhal. Hosté pak převzali iniciativu. Po půlhodině hry Kubista z dálky minul, do branky se nevešel ani následný Jovovičův přímý kop z dobré vzdálenosti.

Druhé dějství začalo akcí Doležala, který se dostal za karvinské stopery, ale Berkovec mu jasnou šanci včasným vyběhnutím zmařil. Na opačné straně se obtočil Galuška kolem Hanouska, vystřelil, ale balon prošel podél branky do zámezí.

Domácí si v 67. minutě vzali vedení zpátky. Jablonecká obrana zablokovala pokus střídajícího Ba Louy, míč vyletěl do výšky, kde ho přes strnulého Hrubého poslal do sítě Slovák Guba.

Z protiútoku před dorážejícím Doležalem zachránil domácí opět Berkovec. Karviná v závěru odolala náporu soupeře a mohla přidat pojistku, ale ve dvou příležitostech neuspěl Galuška. Slezané tak Jablonec doma porazili v krátkém sledu podruhé, na konci října účastníka Evropské ligy po výsledku 1:0 vyřadili i z MOL Cupu.

Hlasy po utkání:

Norbert Hrnčár (trenér Karviné): "Všem bylo jasné, že potřebujeme do konce podzimu udělat ještě nějaké body, abychom se zachytili pomyslného stébla naděje. Dnešní výhra znamená náš reálný návrat do bojů o záchranu. Jet do Plzně se ztrátou na týmy před námi, to by byla nesmírně složitá situace. V takovém nastavení jsme šli do utkání s Jabloncem a musím říct, že jsme dokázali do zápasu vložit nejen emoce, nasazení a energii, ale také prvky z tréninkového procesu, což mě potěšilo asi nejvíc. Tímto směrem se chceme ubírat, to znamená přidávat k nasazení i fotbalovou kvalitu. Tu má na své straně Jablonec, řekl bych obrovskou, takže nás nesmírně těší, že jsme ho dokázali porazit. V první půli nás přehrával, ale proto, že jsme se dopouštěli mnoha lehkých ztrát, takzvaných nevynucených chyb - nepřesných přihrávek, zbrklých ztrát. To nás dostávalo pod tlak. V kabině pak přišlo uklidnění, v těchto atributech jsme se zlepšili a druhá půle už byla otevřená."

Petr Rada (trenér Jablonce): "Tento region je pro nás nějaký zakletý. Hráli jsme tady pohár, prohráli jsme, hráli jsme v Ostravě, prohráli jsme... Do dnešního utkání jsme vstoupili dobře, měli jsme hned dva náznaky, kdy jsme ohrozili domácí branku, pak jsme ale dostali po pěkné kombinaci Karviné, ale po naší chybě, gól na 1:0, který vnesl domácím vítr do plachet. Snažili jsme se srovnat, to se časem podařilo, protože jsme dostali hru pod kontrolu, a Holeš po dobré kombinaci vyrovnal na 1:1. Byly tam i další slibné pokusy na obou stranách. Hráče jsem v přestávce upozorňoval, aby nepřestali být aktivní, měli jsme tam šance na vedení, hlavně Doležal, který šel sám na bránu, ale nepohlídali jsme si standardní situaci Karviné, ze kterých nám hrozila. Pak už to byl spíš platonický tlak bez velkých příležitostí, domácí naopak chodili do brejků a Hrubý nás ještě podržel. Jsme zklamaní, měli jsme herní převahu, ale body nejsou. Množství žlutých karet? Nechápu to. Jsme nejslušnější mužstvo a ani se mi nezdálo, že by to mělo být nějak vyhrocené, ostatně zápasy Karviná - Jablonec nejsou vyhrocené nikdy. Dneska měl prostě rozhodčí mariášový den, zbytečně nám vykartoval třeba Doležala."

MFK Karviná - FK Jablonec 2:1 (1:1)

Branky: 9. Wágner, 67. Guba - 25. Holeš. Rozhodčí: Orel - Pospíšil, Dresler. ŽK: Čolič, Wágner, Ba Loua, Galuška - Jovovič, Lischka, Doležal, Kubista, Považanec, Kratochvíl, Hovorka. Diváci: 2428.

Karviná: Berkovec - Čolič, Krivák, Janečka, Moravec - Dramé, Smrž, Lingr (54. Ba Loua) - Galuška, Wágner (79. Ramírez), Guba (86. Piroch). Trenér: Hrnčár.

Jablonec: Hrubý - Holeš, Hovorka, Lischka, Hanousek - Hübschman (84. Břečka) - Kratochvíl (90. Sobol), Kubista, Považanec, Jovovič (79. Chramosta) - Doležal. Trenér: Rada.