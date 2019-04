Karviná - Fotbalisté předposlední Karviné v 28. kole první ligy porazili 2:0 Zlín a poslední Dukle odskočili v tabulce na rozdíl čtyř bodů. O výhře domácích rozhodli Tomáš Wágner a Lukáš Budínský, který navíc nedal penaltu. Hosté prodloužili sérii bez bodu i vstřelené branky na čtyři zápasy a od příček pro skupinu o udržení je dělí jen tři body.

Karviná vstoupila do utkání skvěle a už ve druhé minutě se ujala vedení. Po rohovém kopu Ba Louy se k míči na vzdálenější tyči dostal volný Wágner a uklidil míč do branky. Hosté byli po inkasovaném gólu v šoku a domácí se snažili toho využít, ale v prvním poločase už se neprosadili.

Zlín poprvé zahrozil v 15. minutě, ale Bartošákova střela byla spíš propagační. Poznarův pokus ve 23. minutě už byl nebezpečnější. Hostující útočník se pokusil obstřelit brankáře Berkovce, ale nakone netrefil branku. Blízko gólu byl Poznar v 37. minutě, kdy Berkovec jeho pokus jen vyrazil, ale míč padající do branky stihl ještě chytit.

Druhý poločas začal jako ten první. Po Lingrově vysunutí běžel sám na branku Wágner, ale neměl rychlost, tak patičkou přiklepl balon Ba Louovi, kterého ve vápně dvakrát zablokovali zlínští zadáci. Druhý gól mohli domácí dát v 64. minutě po faulu Matejova na Ba Louu, ale Budínský z nařízené penalty trefil jen tyč.

Karviná se nakonec pojistky dočkala v 81. minutě. Nejprve velkou šanci zahodil Ba Loua, ale chvíli na to našel na hranici vápna Budínského, který tentokrát nezaváhal. Karviná si tak připsala druhé vítězství ve dvou posledních zápasech a poslední Dukle odskočila v tabulce na rozdíl čtyř bodů. Pražané ale mají nedělní duel v Jablonci k dobru.

Zlín si naopak dvě kola před koncem základní části zkomplikoval boj o umístění ve skupině o Evropskou ligu. Na devátém místě má 36 bodů a od jedenácté Opavy i dvanáctého Slovácka, které už jsou na příčkách pro skupinu o udržení, dělí moravský celek už jen tři body.

Hlasy po utkání:

František Straka (trenér Karviné): "První poločas jsme sehráli výborně. Byli jsme agresivní, dobře kombinovali a nenechali Zlín hrát. Možná s tím hosté ani nepočítali. Z naší strany to byla velice dobrá půle. V té druhé už Zlín přidal, měl to nějaký čas v režii, změnil rozestavení a než jsme na to adekvátně zareagovali, trvalo to. Ale pak už jsme se do toho zase dostali a měli to plně ve své moci. Jsem rád, že mužstvo podržel brankář Berkovec, na něhož se po utkání v Olomouci snesla kritika. Dnes měl velký podíl na naší výhře. Rozdíl oproti předešlým zápasům byl v tom, že jsme konečně dali první gól my. Opakuji: Konečně, protože to byla taková úleva. Udržená nula je strašně důležitá pro sebevědomí hráčů."

Roman Pivarník (trenér Zlína): "Potkalo nás to, co jsme nechtěli. Z první akce domácích jsme inkasovali gól. Navíc po standardce, o které jsme věděli, že je Karviná podobně zahrává. Připravovali jsme se na to a stejně jsme tomu nezabránili. Tím pádem jsme se dostali do nevýhody, kdy musíme hrát do plných a diktovat hru. A ani to se nám moc nedařilo. Měli jsme šance na srovnání, ale trápíme se v koncovce a bohužel jsme to potvrdili. Už čtvrtý zápas po sobě nejsme schopni dát gól. Dnes se k tomu navíc přičetly chyby a to pak hráče stojí síly. Karviná byla důraznější v dostupování, měla odražené balony. My ne."