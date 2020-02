Karviná porazila Teplice 3:0 a na jaře podruhé zvítězila

Karviná - Fotbalisté Karviné zvítězili ve 22. kole první ligy nad Teplicemi 3:0 a připsali si druhou jarní domácí výhru. Slezané rozhodli už v úvodním dějství, kdy se postupně trefili Ondřej Lingr, Abdulrahman Taiwo a Marek Janečka. Karvinští ztrácejí ze čtrnáctého místa v tabulce už jen dva body na třináctý Zlín. Teplice, které dohrávaly bez vyloučeného Lukáše Marečka, na jaře ani napodruhé nebodovaly a jsou dvanácté.

Karviná před týdnem poprvé v ligové sezoně zvítězila doma a dnes na dobrý výkon navázala. Slezané od začátku tlačili a vytvářeli si šance. V desáté minutě šli domácí do přečíslení pět na dva, Taiwo ale jen přiměl gólmana Grigara k povedenému zákroku.

V 17. minutě už Karviná vedla. Smrž našel centrem na vzdálenější tyči Qoseho, ten hlavou vrátil míč Lingrovi, který jej doklepl do sítě. Za pět minut měli domácí už dvougólový náskok. Taiwo zamířil přesně do horního rohu a navázal na svou branku z úvodního jarního kola.

Vývojem zaskočené Teplice se během první půle nedostaly k ničemu podstatnému, jen rozběhnutý Řezníček vypálil do připraveného brankáře Bolka.

Slezané do poločasu skórovali potřetí. Taiwo ve 43. minutě našel Lingra a ten se ve vápně prosmýkl mezi statickou obranou Severočechů. Předložil míč Janečkovi, který zblízka překonal Grigara a radoval se z prvního ligového gólu po dvou letech. Lingr pak v další šanci pálil jen těsně vedle.

Teplický trenér Hejkal udělal po poločase hned dvě změny v sestavě, když do hry naskočili Jakub Mareš a Knapík. V 52. minutě musel zasahovat domácí Bolek po Čmovšově hlavičce, po hodině pak hlavičkoval nad Trubač. Blíže k brance měli o čtyři minuty později domácí. Ba Loua hledal na vzdálenější tyči Taiwa, ale ten ve skluzu minul. Poté Ba Loua pálil mimo.

V 66. minutě vzaly naděje Teplic na dobrý výsledek definitivně za své. Mareček byl po druhé žluté kartě vyloučen a Karviná si v přesilovce vytvářela další brankové šance.

V 73. minutě si mohl připsat gól střídající Bukata, ale z ideální pozice vyslal na Grigara jen pomalou střelu. V 77. minutě netrefil míč po skrumáži v teplické šestnáctce zblízka Qose.

Snížit mohl Řezníček, který před brankou Karviné ukličkoval dva obránce, ale nakonec nevystřelil přesně ani důrazně. V dobré pozici na opačné straně neuspěli v závěrečných minutách ještě domácí Kubala a také Vukadinovič, jemuž vytáhl balon zpod břevna Grigar.

Hlasy po utkání:

Juraj Jarábek (trenér Karviné): "Věděli jsme, že jsme Teplice v ligové historii ještě neporazili, ale sérii jsme zbořili a jsme rádi. Takový zápas jako dnes se mi dobře hodnotí, z naší strany to byl kvalitní zápas, který měl tempo, hlavně v první půli. Musím všem poděkovat za odvedenou práci, kromě hráčů i realizačnímu týmu a lidem ve vedení. Dobrý vstup do jara je zásluha všech. Doufám, že v tom budeme pokračovat. Karviná podle mě do ligy patří, zázemím, fanoušky. Jsem o tom přesvědčený."

Stanislav Hejkal (trenér Teplic): "Dopadlo to příšerně. Nejen že jsme prohráli, ještě jsme přišli o dva vykartované hráče. Dnes jsme vůbec neměli odražené míče, střed pole ani kvalitu. Domácí naopak hýřili pohybem a nasazením. Bohužel mi tam chyběla herní kvalita od zkušenějších hráčů. Zárodky všech gólů se rodily uprostřed hřiště, střední záložníci nám prostě nedobírali hráče z volných prostorů. Už před naší obranou byly chyby, ne jen v ní. Druhý karvinský gól byl stejný jako doma druhý s Olomoucí. Nedobíráme protihráče, nechápu to. Kromě Řezníčka jsme dnes neměli ani zakončení. Ve druhé půli jsme to vzadu změnili na tříobrancový systém, ale dopadlo to špatně i tak. Navíc Jakub Mareš a Mareček jsou vykartovaní. Musíme si vyhodnotit situaci a proti Liberci prostě vyhrát."

MFK Karviná - FK Teplice 3:0 (3:0)

Branky: 17. Lingr, 22. Taiwo, 43. Janečka. Rozhodčí: Lerch - Blažej, Šimáček. ŽK: Ndefe, Ba Loua - Mareček, Čmovš, J. Mareš. ČK: 66. Mareček. Diváci: 2452.

Karviná: Bolek - Ndefe, Šindelář, Rundič, Moravec - Smrž, Janečka (69. Bukata), Qose - Ba Loua (78. Vukadinovič), Lingr (84. Kubala), Taiwo. Trenér: Jarábek.

Teplice: Grigar - Vondrášek, Čmovš, Shejbal, Hyčka - Moulis (46. J. Mareš), Kučera, Mareček, P. Mareš (46. Knapík) - Trubač - Řezníček (81. Ljevakovič). Trenér: Hejkal.