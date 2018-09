Roman Nádvorník (trenér Karviné): "Jsem rád, že jsme ten zápas zvládli. A to nejen kvůli nám samotným, ale i kvůli fanouškům, kteří čekali na domácí vítězství od února. Máme za sebou úspěšný týden, který hráčům v té repre pauze pomůže i psychicky. Ale potřebujeme bodovat dál. Hráči dnes podali zodpovědný výkon, byli trpěliví a počkali si na šance. Do nich se dostáváme poměrně často, ale potřebujeme ještě zvýšit produktivitu, abychom byli úspěšní bodově. To se tento týden povedlo."

Michal Kordula (trenér Slovácka): "Zápas se odvíjel tak, jak jsme očekávali. Čili, že my budeme držet míč a Karviná bude v nějakém obranném bloku. Ten jsme obehrávali a měli kvalitu v útočné třetině, ale nepohlídali jsme si standardku, na které jsme se připravovali. Ta vlastně rozhodla celý zápas. Po brejku a gólu na 2:0 jsme ztratili veškerou organizaci hry."