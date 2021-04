Karviná porazila Budějovice a po návratu Webera ještě neprohrála

Karviná - Fotbalisté Karviné porazili v 27. kole první ligy České Budějovice 3:0. Na branky Kristiho Qoseho a Christiána Herce z úvodních 11 minut navázal na startu druhé půle Eduardo Santos. Slezané bodovali i ve třetím ligovém zápase od návratu trenéra Jozefa Webera, Jihočechy zdolali v nejvyšší soutěži poprvé a posunuli se před ně na 11. místo neúplné tabulky. Dynamo z posledních šesti kol pětkrát prohrálo a získalo jediný bod.

Budějovice se od začátku března trápí, přesto mohly jít v Karviné hned v úvodu do vedení. Malou domů Mikuše vystihl Mészáros, obešel i brankáře Ciupu, ale z úhlu trefil boční síť.

O chvíli později udeřili na druhé straně domácí. Po přihrávce Herce se v 7. minutě opřel do míče Qose a tvrdou ranou nedal brankáři Drobnému šanci. Albánský záložník skóroval pošesté v ligové sezoně.

Za další čtyři minuty Slezané zvýšili náskok. Po rohovém kopu a následném Šindelářově centru propadl míč až na zadní tyč k Hercovi a ten vstřelil svůj druhý gól v posledních třech zápasech.

Karvinští i nadále působili aktivněji a výjimkou byl na druhé straně jen pokus Králika, který letěl nad. Jinak však Slezané mohli ještě do přestávky přidat třetí gól. Proti střele Čmelíka však skvěle zasáhl Drobný a následnou ránu Mangabeiry směrující do sítě zablokoval Čolič.

Českobudějovický trenér Horejš zareagoval na nepříznivý vývoj do druhé půle dvojím střídáním, ale domácí snahu Dynama o návrat do utkání okamžitě odmítli třetím gólem. Hned ve 46. minutě si na Bartošákův přímý kop naběhl Santos a pohotovou střelou zvýšil na 3:0. Brazilský obránce dal svou druhou branku v české lize.

Jihočeši byli blízko ke snížení při šancích Alvira s Talověrovem, proti nim ale zasáhl gólman Ciupa. V samotném závěru pak neuspěl ani Novák, který hlavičkou trefil jen tyč. Karviná doma v lize zvítězila poprvé po čtyřech zápasech. Naopak Budějovice nevyhrály už devět kol za sebou a pozice jejich trenéra Horejše je v ohrožení.

Hlasy po utkání:

Jozef Weber (trenér Karviné): "Jsem rád, že se nám podařilo doma vyhrát. I když jsme tu krátce, zaregistroval jsem v tisku, že Karviná byla úspěšnější venku než doma. Myslím, že jsme vyhráli zaslouženě. Hlavně v první půli jsme hráli slušně v poli a byla tam spousta útočných akcí, z nichž pramenily standardní situace. Přiznám se ale, že ani za stavu 2:0 jsem nebyl klidný. Už jsem totiž v této sezoně působil u mančaftu, který tento náskok s Budějovicemi promrhal. Nicméně nám vyšel i vstup do druhé půle, přidali jsme další gól ze standardní situace a to nám pomohlo. Od 60. minuty už to sice byla taková přelévaná, ale jsem rád, že se nám podařilo vítězství uhájit. Těší mě, že to také bylo s nulou."

David Horejš (trenér Č. Budějovic): "Rozhodly vstupy do obou poločasů. Ten první jsme zahájili špatně, soupeř byl agresivnější a vyhrával osobní souboje. Navíc jsme znovu inkasovali ze standardní situace, s čímž máme obrovský problém. Po poločase jsme udělali dvě změny a chtěli dát kontaktní gól, ale místo toho to byla stejná písnička. Dostali jsme i třetí gól ze standardní situace, prolétlo to metr nad zemí celým pokutovým územím. Za stavu 0:3 už se s tím dalo těžko něco udělat. Je to nepříjemná situace, ale musíme se zvednout a makat na tom. Čekají nás dva zápasy doma a my k tomu musíme přistoupit jako dnes Karviná, která byla důrazná a agresivní. Bez osobních soubojů se fotbal hrát nedá."