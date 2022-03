Karviná podlehla Olomouci 1:2 a ani potřinácté doma nevyhrála

Karviná - Fotbalisté poslední Karviné ve 25. kole první ligy podlehli Olomouci 1:2 a doma nezvítězili ani ve 13. zápase této sezony. Slezané prohrávali od páté minuty po trefě Lukáše Greššáka. Po přestávce sice srovnal Michal Papadopulos, o výhře hostů ale rozhodl v 58. minutě Jan Navrátil povedenou střelou. Sigma vyhrála v nejvyšší soutěži po třech zápasech a je desátá.

Domácí trenér Páník, který vedl v minulosti Olomouc, udělal po minulé prohře v Mladé Boleslavi (0:1) pět změn v základní sestavě. Místo obránce Látala, jenž nemohl nastoupit kvůli dohodě klubů, dostal důvěru Mikuš. Na hrotu útoku se místo Durosinmiho objevil Svoboda, který zítra oslaví 20. narozeniny.

Lepší vstup do utkání měli hosté. Hned několik desítek vteřin od výkopu se po přihrávce Breiteho dostal do nadějné pozice Navrátil, brankář Bajza ale jeho střelu vyrazil. V páté minutě se už Olomouc dočkala. Na další Breiteho centr si naskočil Greššák a přesnou hlavičkou otevřel skóre. Slovenský záložník vstřelil svůj první gól v sezoně a ukončil třízápasové čekání Sigmy na branku.

Domácí se snažili odpovědět, ale místo toho mohli po rychlých brejcích inkasovat. Vidět byl hlavně Daněk, jehož střelu v 21. minutě zneškodnil Bajza a o chvíli později odpískali rozhodčí olomouckému útočníkovi po další šanci ofsajd.

Teprve poté převzala Karviná kontrolu nad zápasem a po hlavičce Ndiayeho musel zasáhnout gólman Macík. V závěru ohrozili hostující branku také Mikuš, Túlio nebo Papadopulos, ani jeden z nich však nemířil přesně.

Domácí byli aktivní i po přestávce a brzy se dočkali vyrovnání. Po Bartošákově střele a Papadopulosově dorážce v 48. minutě sice zůstal Macík ještě nepřekonaný, o tři minuty později však brankář Olomouce vyrazil Zorvanovu ránu jen před sebe a Papadopulos se tentokrát nemýlil. Karvinský útočník se prosadil poprvé od loňského listopadu a upevnil si s pěti góly pozici nejlepšího týmového střelce v sezoně.

Nerozhodný stav ale vydržel jen sedm minut. Sotva se domácí nadechovali k dalšímu náporu, převzal nakopnutý míč na hranici pokutového území hostující Navrátil a povedenou ranou, která se otřela o břevno, vrátil Sigmě vedení. Jednatřicetiletý záložník se trefil poprvé v tomto ligovém ročníku. Tentýž hráč mohl po hodině hry ještě náskok hostů zvýšit, ale tentokrát ho vychytal Bajza.

Karviná ještě soupeře zatlačila a devět minut před koncem reklamovala po pádu střídajícího Durosinmiho odpískání pokutového kopu, rozhodčí Proske jim však nevyhověl. Slezané tak Olomouc neporazili ani v 11. ligovém zápase a prohráli s ní popáté za sebou.

Hlasy po utkání:

Bohumil Páník (trenér Karviné): "Po prohře v Mladé Boleslavi jsme dnes podali určitě lepší výkon. Herně to bylo někde jinde. Jenže fotbal se hraje na góly a Navrátil z Olomouce to trefil, jako už dlouho ne. U nás když bohužel nedá gól Papadopulos, tak ty střelce těžko hledáme. Tím, že tam ten gól nedotlačíme, je pak znehodnocená i naše hra v poli. Nemůžeme však plakat. Je to o práci a víře, že můžeme ještě vše zvrátit, doskočit k soupeřům a znervoznit je. Nic jiného nám nezbývá. Vlak jede a my do něj musíme naskočit. Zatím za ním pokulháváme."

Václav Jílek (trenér Olomouce): "Z naší strany panuje spokojenost se třemi body, ale nespokojenost s výkonem. Byl to náš nejslabší výkon na jaře. V minulých zápasech jsme byli silnější v kombinaci, lepší v přechodové fázi a také celkově kompaktnější. Cítil jsem, že na nás ležela zodpovědnost, abychom důležité utkání zvládli. Od 20. až 25. minuty jsme ztráceli půdu pod nohama. Soupeř byl lepší, důraznější a dostal se do několika nepříjemných situací. Pomohl nám brankář Macík. V poločase jsme apelovali, abychom hráli aktivněji a odvážněji. Výrazná změna však nenastala. Soupeř pak tlak korunoval zaslouženou vyrovnávací brankou. Naštěstí jsme byli schopní strhnout vedení nádhernou brankou Honzy Navrátila na svou stranu. Závěr byl ale stejně nervozní. Řekl bych, že to byly vydřené tři body. Nebyli jsme lepším mužstvem."

MFK Karviná - Sigma Olomouc 1:2 (0:1)

Branky: 51. Papadopulos - 5. Greššák, 58. Navrátil. Rozhodčí: Proske - Dohnálek, Pfeifer - Julínek (video). ŽK: Mikuš (Karviná). Diváci: 1620.

Sestavy:

Karviná: Bajza - Mikuš, Dramé, Kobouri, Šehič - Ndiaye (84. Qose), Túlio - Zorvan (84. Holík), Papadopulos (84. Chvěja), Bartošák - Svoboda (61. Durosinmi). Trenér: Páník.

Olomouc: Macík - Chvátal, Beneš, Jemelka, Zmrzlý - Greššák (56. Spáčil), Breite - Navrátil (67. Zifčák), Růsek (56. Zahradníček), Daněk (86. Vaněček) - Chytil (86. Poulolo). Trenér: Jílek.