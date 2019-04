Karviná - Fotbalisté předposlední Karviné v závěrečném 30. kole základní části první ligy po obratu porazili 2:1 Liberec. O vítězstvích domácích rozhodli Dávic Guba s Lukášem Budínským a Slezané díky nim před nadstavbou o udržení odskočili Dukle, která je na poslední příčce znamenající přímý sestup, na rozdíl devíti bodů. Za hosty otevřel skóre Jan Sýkora a Slovan navzdory porážce udržel šesté místo a čeká ho skupina o titul.

Aktivnější byla v první půli Karviná. Hned v úvodu utekl Guba po levé straně Koscelníkovi, ale liberečtí zadáci míč před Wágnerem ukopli. Hned na to se vydal na výlet Lingr, ale po jeho přihrávce Guba v dobré pozici uklouznul na trávníku mokrém po předzápasovém dešti.

Liberec udeřil z první vážnější šance. V 10. minutě našel Malinský přetaženým centrem na zadní tyči Potočného, ten hlavou vrátil balon před bránu, kde nikým neobsazený Sýkora pohodlně hlavou otevřel skóre.

Vyrovnáno mohlo být ve 20. minutě, ale Wágner nůžkami těsně minul. Domácí měli i nadále více ze hry, ale gól nepřinesla ani série rohových kopů po půlhodině hry. Karviná se dočkala až ve 36. minutě, kdy Ba Loua našel Gubu, ten si poradil s Koscelníkem a poté překonal i brankáře Nguyena.

Také po přestávce se hrál zápas v režii domácích. V 53. minutě zahodil velkou šanci Wágner, ale vzápětí už mohli Karvinští slavit. Po Budínského neúspěšném úniku se domácí dostali ke dvěma rohům a po druhém se díky tečované střele prosadil Budínský.

"Jsem rád, že nás nezbrzdil ani ten jejich gól, brzy jsme odpověděli a měli v utkání víc šancí. Je to zasloužená výhra," řekl Budínský. "Někteří naši hráči mě zklamali a je vidět, že na první ligu nemají. Kvalitativně to dnes asi nebyl úplně top zápas, ale Karviná bojovala, hraje o záchranu, měli jsme to čekat," přidal kouč Liberce Hornyák.

Liberec se po přestávce do hry příliš nedostal a zahrozil jen Potočným z přímého kopu. Kariná naopak mohla přidat pojistku, ale Budínský mířil nad a mimo skončil i Wágnerův technický pokus. Karviná nakonec těsný náskok udržela a oživili naděje na záchranu

Karviná navázala na nečekanou výhru 3:1 ze hřiště třetí Sparty a před nadstavbou má na patnáctém místě, které znamená baráž, náskok devíti bodů před Duklou. "Víte, mě hodně mrzelo, když po Spartě nikdo nevyzdvihl, jak dobře jsme hráli. Všichni viděli jen to, jak Sparta hrála špatně. Tak snad dnes proti Liberci jsme ukázali, že umíme podobné výkony podávat opakovaně," řekl trenér Karviné Straka.

Liberec naopak navzdory porážce čeká skupina o titul, protože díky lepší vzájemné bilanci s Mladou Boleslaví udrželi Severočeši šestou příčku. "Dneska tomu chybělo snad všechno. Kdybychom byli mužstvo, které více kouše, tak si to musíme pohlídat. Jediné pozitivum je, že jsme udrželi první šestku, ale jestli do ní půjdeme stejně jako dneska, tak tam stejně nic neuděláme. Musíme tam jít v úplně jiném mentálním rozpoložení," uvedl liberecký útočník Kozák.

Hlasy po utkání:

František Straka (trenér Karviné): "Jestliže jsme se chtěli Liberci vyrovnat, museli jsme být lepší v jedné věci - důrazu. Opravdu jsme museli být velmi důslední v bránění a zároveň rychlí v přechodové fázi, protože to jsou atributy, kterými vyniká Liberec. A my v nich museli být o něco lepší. Jsem rád, že nadšení a srdíčko jsme dnes opět doplnili i o taktickou stránku. Stejně jako na Spartě to bylo vidět. Víte, mě hodně mrzelo, když po Spartě nikdo nevyzdvihl, jak dobře jsme hráli. Všichni viděli jen to, jak Sparta hrála špatně. Tak snad dnes proti Liberci jsme ukázali, že umíme podobné výkony podávat opakovaně."

Zsolt Hornyák (Liberec): "Gratuluji Karviné. Myslel jsem, že to naše vedení, do kterého jsme se dostali, využijeme mnohem lépe. Hráli jsme v té době tak, jak jsme chtěli - na brejky. Pak jsme od toho částečně ustoupili a po školácké chybě - nevím, jak tam Koscelník vlastně bránil - jsme inkasovali. Druhý gól jsme dostali smolně, nicméně celý ten druhý poločas mě mrzí. Někteří naši hráči mě zklamali a je vidět, že na první ligu nemají. Kvalitativně to dnes asi nebyl úplně top zápas, ale Karviná bojovala, hraje o záchranu, měli jsme to čekat. Určitě jsme ale měli hrát úplně jinak - kombinačně, ne silově. Soupeři jsme se přizpůsobili. Nejsme tak individuálně silné mužstvo, abychom se s tím lépe poprali."

MFK Karviná - Slovan Liberec 2:1 (1:1)

Branky: 36. Guba, 56. Budínský - 10. Sýkora. Rozhodčí: Berka - Flimmel, Vaňkát. ŽK: Smrž, Faško - Breite. Diváci: 2722.

Sestavy:

Karviná: Berkovec - Čolič (82. Moravec), Krivák, Rundič, Záhumenský - Smrž, Budínský - Ba Loua (87. Bukata), Lingr, Guba (70. Faško) - Wágner. Trenér: Straka.

Liberec: Nguyen - Koscelník (90. Pázler), Kačaraba, Vukliševič, Hybš - Breite, Oscar - Malinský (70. Pešek), Sýkora (80. Musa), Potočný - Kozák. Trenér: Hornyak.