Karviná odstartovala baráž těsnou výhrou nad Jihlavou

Karviná - Fotbalisté Karviné vstoupili do baráže o první ligu vítězstvím 2:1 nad Jihlavou. O výhře patnáctého týmu nejvyšší soutěže nad druhým celkem druhé ligy rozhodly v prvním poločase branky Dávida Guby a Ondřeje Lingra, naději Vysočině do nedělní odvety dal ve druhé půli Jiří Klíma. Hosté si ze Slezska mohli odvézt i lepší výsledek, ale nevyužili několik slibných šancí.

Pouze v úvodu mělo utkání očekávaný scénář. Karviná do zápasu vstoupila aktivněji, v sedmé minutě dokázala ve středu pole přečíslit soupeře a po přihrávce na levé křídlo zakončil rychlý výpad střelou o tyč Guba.

Poté se ale taktovky zápasu chopili hosté. Především po své levé straně si vytvořili nejméně tři šance, které mohly změnit skóre. Javůrek nejprve v 15. minutě vybídl přesnou přihrávkou Zoubeleho, jehož přízemní pokus ale vyrazil Pastornický.

Stejná dvojice vnikla do karvinské defenzivy o tři minuty nato znovu. Nebezpečný Javůrek prostrčil míč šikovně za domácí obranu, ale Zoubeleho ráně decimetry scházely. A neskóroval ani Šulc, který v 37. minutě prošel středem a jeho střela skončila těsně vedle.

Domácí neproduktivního soupeře potrestali ještě před odchodem do šatny druhou brankou. Po průniku Ba Louy a jeho křížné přihrávce vápnem se míč šťastně odrazil k Lingrovi, který zblízka rozvlnil síť.

Vysočina potřebovala pauzu a dalších osm minut na vzpamatování. Ale v 53. minutě potáhl další akci Šulc, Klíma se šikovně uvolnil přes obránce a pak Pastornického prostřelil bombou na bližší tyč.

Druholigového týmu bylo opět najednou plné hřiště. Hosté lehce přecházeli střed a dostávali se do karvinského vápna. Z územní převahy rezultovala další příležitost v 78. minutě, Klíma z otočky však trefil střed branky a připraveného Pastornického.

Karviná se až do konce třásla o hubený náskok. Jihlava v 84. minutě dokonce vyrovnala, ale Zoubeleho dorážka kvůli ofsajdu neplatila. I přesto Vysočina udržela výsledek, který jí skýtá naděje do nedělní odvety.

Hlasy po utkání:

František Straka (trenér Karviné): "Byl to dnes z naší strany fotbal o křeči a obrovské nervozitě, která nás provázela celých devadesát minut. Tyhle zápasy mají své specifikum. Dali jsme dva góly, ale měli jsme úseky, které jsme absolutně nezvládali. V první půli jsme byli stoprocentně efektivní. Nechávali jsme jim ale hodně prostoru a oni se dostávali do šancí. Bude to ještě válka."

Radim Kučera (trenér Jihlavy): "U nás převládá spokojenost s tím, že jsme vstřelili gól. Každopádně první poločas Karviná ukázala ligovou kvalitu v tom, že ze dvou šancí dala dva góly. My jsme měli tři gólovky. Bohužel jsme je nedali. Byli jsme nebezpeční, ale prohrávali jsme 0:2. Byla to pro nás těžká situace. Hráčům jsme ale vtloukali do hlav, že když v tom budou pokračovat, že to přijde. To se pak i stalo. Na hráče jsem hrdý, zvládli a uskákali jsme spoustu standardních situací, ve kterých je Karviná silná. Mít lepší koncovku, odjížděli bychom s lepším výsledkem, ale tak to ve fotbale chodí. Dýcháme a můžeme se porvat o postup doma."

MFK Karviná - Vysočina Jihlava 2:1 (2:0)

Branky: 7. Guba, 42. Lingr - 53. Klíma. Rozhodčí: Matějček - Blažej, Hock. ŽK: Smrž, Krivák - Javůrek, Zoubele, Vaculík. Diváci: 3456.

Karviná: Pastornický - Čolič, Krivák, Rundič, Záhumenský - Smrž, Budínský (90. Faško) - Ba Loua, Lingr, Guba (71. Bukata) - Wágner. Trenér: Straka.

Jihlava: Vejmola - Breda, Chlumecký, Tijani, Novotný - Vaculík - Petr (90. Šefčík), Šulc, Zoubele, Javůrek (79. Preisler) - Klíma (85. Klobása). Trenér: Kučera.