Karviná odmítla, že koronavirus do týmu zanesl trenér mládeže

Karviná - Fotbalová Karviná, která je ve dvoutýdenní karanténě kvůli čtyřem případům nákazy koronavirem, odmítla, že hráči A-týmu během tréninků či zápasů v klubu přišli do kontaktu s nakaženým trenérem mládeže nebo jinými neoprávněnými osobami. Asistent trenéra Petr Mašlej minulý týden v rozhovoru s Radiožurnálem řekl, že nákazu do klubu asi přinesl kondiční kouč mládeže, který dělá na dole. Karviná označila Mašlejovo vyjádření za mimořádně nešťastné.

"Zásadně odmítáme, že by kdokoliv z trenérů mládeže přišel do kontaktu s hráči A-týmu, případně realizačním týmem přímo uvnitř klubu, jak to bylo některými médii prezentováno a následně dál šířeno po sociálních sítích," uvedl klub na svém webu s tím, že po celou dobu platnosti dodržoval bezpečnostní manuál C-19 od Ligové fotbalové asociace (LFA).

"Důrazně odmítáme, že by kdokoliv, kdo neměl oprávnění, přišel do kontaktu s hráči a případně i s realizačním týmem přímo uvnitř klubu - ať už v tréninkovém nebo zápasovém procesu," stojí dál v prohlášení.

Minulý čtvrtek ředitelka Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje Pavla Svrčinová potvrdila, že v Karviné jsou tři případy covidu-19 u hráčů a jeden v managementu. Klub musel nastoupit čtrnáctidenní izolaci. Slezané nechtějí spekulovat nad tím, jak se k nim nákaza dostala. Karvinsko je momentálně nejpostiženější oblastí koronavirem v České republice.

"Toto nám nepřísluší a je to v kompetenci Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje, která provádí trasování. Stejně jako nebyl do dnešního dne dopátrán trasováním 'pacient 0', od kterého tato epidemie počala, je zcela zavádějící označovat kohokoli za toho, kdo přinesl vir do kabiny," napsal karvinský klub.

LFA dnes navzdory nákaze a karanténě v Karviné informovala, že chce dohrát první ligu, a posunula poslední dvě kola skupiny o záchranu a baráž o nejvyšší soutěž. Na 17. července ligový výbor svolal grémium profesionálních klubů. Před zasedáním podstoupí hráči a členové realizačního týmu MFK plošné testy na covid-19, aby měly kluby aktuální informace o epidemiologické situaci ve slezském mužstvu.