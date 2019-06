Karviná nastoupila do letní přípravy bez nejlepšího střelce

Karviná - S výrazně obměněným kádrem se dnes na startu letní přípravy sešli fotbalisté Karviné. Tým, který uhájil ligovou příslušnost až v baráži proti Jihlavě, odcestoval na úvodní soustředění do polské Ustroně bez řady hráčů jarního kádru. Chyběli například nejlepší střelec mužstva Tomáš Wágner nebo brankář Martin Berkovec.

V týmu trenéra Františka Straky už není ani záložník Lukáš Budínský, který po skončení smlouvy míří do Mladé Boleslavi. Scházeli také Timotej Záhumenský, Lazar Djordjevič, Benjamin Čolič, Bojan Letič a Michal Faško.

Z hostování se do klubu vrátili Luboš Tusjak (Žižkov) a Tomáš Weber (Třinec). Na zkoušku do Karviné přišli Libor Hrdlička, Pavol Ilko, Samir Benamar, Roman Holiš, Michal Petráň a Arťom Vystavnij.

Do přípravy se zatím nezapojili Eric Ramirez, Ondřej Lingr a zranění Jan Moravec, Pavel Dreksa a Adriel Ba Loua, o kterého je navíc zájem z jiných klubů. "Ramirez s Lingrem za námi dorazí uprostřed týdne. U Moravce a Dreksy je to horší, ti jsou zranění a určitě nestihnou začátek soutěže. Ba Loua dopoledne přišel, ale má problémy s třísly, proto ho na soustředění nebereme. Musí se dát do pořádku," prohlásil Straka na klubovém webu.

První přípravný zápas sehraje Karviná v sobotu s Žilinou.