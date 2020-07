Karviná má tři hráče s koronavirem a musí na 14 dnů do karantény

Praha - Fotbalisté Karviné musejí nastoupit do dvoutýdenní karantény. Ve slezském klubu, hrajícím ve skupině o záchranu, jsou čtyři případy nákazy koronavirem, z toho tři hráči a jeden člen vedení. V ohrožení je tak dohrání prvoligové sezony.

"Jak jsem se dozvěděla, jsou to klíčoví hráči, nejlepší hráči týmu. My vydali opatření, že všichni jejich kolegové šli do karantény. Na stadionu samozřejmě probíhá dezinfekce. Všichni půjdou na testy, které se budou opakovat po 14 dnech karantény, takže standardní opatření," uvedla na dotaz ČTK ředitelka Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje Pavla Svrčinová na dnešním brífinku k situaci na Karvinsku.

Video: Tým Karviné musí do karantény

02.07.2020, 20:00, autor: David Moravec, zdroj: ČTK

Vzhledem k celoplošné izolaci karvinského mužstva nebude podle předsedy Ligové fotbalové asociace Dušana Svobody pravděpodobně možné dokončit nejvyšší soutěž v plánovaném formátu. Do závěru sezony zbývají odehrát dvě kola nadstavbové části. "Pokud by byla na klub uvalena striktní a plošná čtrnáctidenní karanténa, už by to bylo řešitelné jen velmi obtížně," řekl Svoboda dopoledne webu SeznamZprávy.cz.

Kvůli nákaze v týmu Karviné byly dnes odloženy tři víkendové zápasy předposledního kola skupiny o záchranu, další utkání nejvyšší soutěže se uskuteční podle plánu. LFA ještě před vyjádřením hygienické stanice Moravskoslezského kraje vyjádřila touhu aktuální ročník přes velké komplikace dokončit.

V sobotu se nebudou hrát utkání Zlín - Karviná, Příbram - Teplice a Opava - Olomouc. Vedle zápasu Karviné odložila LFA další dva duely o záchranu "z důvodu zachování regulérnosti soutěže".

Pozitivní testy karvinských fotbalistů na covid-19 potvrdil asistent trenéra Petr Mašlej. "Přinesl to do klubu asi kondiční trenér mládeže, který dělá na dole. Kluci s ním byli ve styku," řekl Mašlej Radiožurnálu. Karvinsko je momentálně nejpostiženějším regionem v zemi, nákaza koronavirem se tam rozšířila mezi horníky těžební společnosti OKD.

"Přestože jsou to trénované osoby, tak víme od trenéra týmu, že taktak dohráli a musel je střídat uprostřed posledního zápasu. Asi tam virus zasáhl dost. Jeli spolu autobusem, společné šatny a tak podobně," konstatovala Svrčinová.

Karvinským fotbalistům po 33 z 35 kol patří 14. místo v tabulce, které by za normálních okolností znamenalo účast v baráži o první ligu. Svěřenci slovenského kouče Juraje Jarábka mají dvoubodový náskok na poslední Příbram.

V květnu ligový výbor LFA schválil změnu rozpisu soutěží, která obsahuje upravená pravidla pro určení pořadí v případě mimořádných okolností. Jistým vítězem ligy je Slavia Praha. Pokud se skupina o titul dohraje kompletní, měla by se Slavia stát mistrem.

Pokud by se nedohrála skupina o záchranu, z nejvyšší soutěže by nikdo nesestoupil. Z druhé ligy by postoupil jen vítěz a zrušila by se baráž. Příští ročník nejvyšší soutěže by hrálo 17 místo obvyklých 16 týmů.

Před necelými dvěma týdny musel kvůli nakaženému hráči nastoupit do dvoutýdenní karantény druholigový Třinec. Nakonec se vrátil do soutěže o tři dny dříve. Tři jeho zápasy byly odloženy a mírně se posunuly i závěr ligové skupiny o záchranu a baráž.

Před restartem první ligy se objevila nákaza u jednoho hráče v Mladé Boleslavi a mistrovské Slavii. Oba nakažení fotbalisté se již z nemoci covid-19 vyléčili a zapojili se zpět do tréninku. Identitu pozitivně testovaných LFA ani kluby nezveřejňují.