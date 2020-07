Karviná má dalšího hráče s koronavirem, nejde však o nový nález

Karviná - Prvoligová Karviná má v týmu dalšího fotbalistu s pozitivním testem na koronavirus. Klub je kvůli čtyřem případům nákazy od 2. července v dvoutýdenní karanténě, Ligová fotbalová asociace (LFA) kvůli tomu posunula poslední dvě kola skupiny o záchranu a baráž o nejvyšší soutěž. Podle LFA nejde o nově nakaženého hráče, ale o výsledek testování z minulého týdne, kdy klub absolvoval plošné odběry.

"Mohu potvrdit dalšího pozitivně testovaného hráče, ve čtvrtek jsme dostali zprávu od Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje," informoval na klubovém webu tiskový mluvčí Karviné Adam Januszek.

LFA, která v Česku řídí profesionální soutěže, ale upozornila, že nejde o čerstvý pozitivní nález. "Dle informací, kterými LFA disponuje, se nejedná se o nově nakaženého, ale o oficiální potvrzení nákazy hráče testovaného již 4. července ze strany Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje. Stejně jako ostatní hráči klubu byl přitom již od počátku července v karanténě a nebyl tedy v kontaktu s ostatními hráči ani členy realizačního týmu," uvedl v prohlášení mluvčí LFA Štěpán Hanuš.

Na další postup LFA nebude mít dnes oznámený nález žádný vliv. Na 17. července ligový výbor LFA svolal grémium profesionálních klubů, které se bude situací v Karviné zabývat. Před zasedáním podstoupí hráči a členové realizačního týmu Karviné plošné testy na covid-19.

"Postup směrem ke klubu MFK Karviná zůstává neměnný, na 14. července je naplánováno testování všech hráčů krajskou hygienickou stanicí a hráči s negativními výsledky by se tak v nejlepším případě mohli již 15. července vrátit k tréninkové činnosti," uvedla LFA. "V případě, že testování 14. července odhalí další pozitivní případy mezi hráči, bude LFA jednat o dalším postupu," dodala asociace.

Na počátku července krajská hygienická stanice uvedla, že v karvinském klubu jsou čtyři případy nákazy koronavirem, z toho tři hráči a jeden člen vedení. Z toho vyplynula dvoutýdenní izolace celého mužstva a LFA odložila zbývající kola skupiny o záchranu na 23. a 26. července.

Karviné patří dvě kola před koncem nadstavby v šestičlenné skupině o záchranu čtvrté místo, které stejně jako pátá příčka znamená baráž. O dva body zpět jsou Opava a poslední Příbram.

Pokud by se skupina o záchranu nedohrála, podle řádů by z nejvyšší soutěže nikdo nesestoupil. Z druhé ligy by prošel mezi elitu jen vítěz a baráž by se zrušila. V příštím ročníku první ligy by tak startovalo 17 týmů a podle vyjádření předsedy LFA Dušana Svobody by se nehrála nadstavbová část, která měla premiéru vloni.

Ve středu vyvrcholila posledním kolem skupina o titul, titul obhájila Slavia Praha. V neděli se odehraje kvalifikační utkání o Evropskou ligu mezi Libercem a Mladou Boleslaví, pokud by se ale nedokončila skupina o záchranu, šel by podle řádů do evropských pohárů Liberec jakožto pátý celek tabulky.