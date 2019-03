Karviná - Po reprezentační pauze začne poslední šestina základní části první fotbalové ligy a její 26. kolo otevře v pátek slezské derby mezi Karvinou a Ostravou, v němž se oba rivalové pokusí ukončit sérii bez výhry. Domácí čekají na tři body už sedm kol a po minulé prohře 1:2 na Dukle při premiéře trenéra Františka Straky klesli na poslední místo tabulky. Baník nezvítězil čtyřikrát po sobě a je pátý.

Karviná nevyhrála ani jeden ze tří ligových zápasů s Ostravou a doma v nejvyšší soutěži zvítězila v jediném z posledních osmi utkání. V pátek však při domácí premiéře kouče Straky už nutně potřebuje zabrat.

"Pauza nám přišla vhod, zapracovali jsme na fyzičce a mentální stránce. Potřebujeme, aby si kluci zase začali věřit i s ohledem na smolný zápas na Dukle, kde jsme byli přes 80 minut lepším týmem. Přesto jsme prohráli po našich naprosto hloupých chybách. Pokud je odstraníme, budeme úspěšní," uvedl pro klubový web Straka.

"Baník má moc dobrý zkušený tým, výbornou kvalitu. Přestože víme o jejich silných i slabších stránkách, musíme se zaměřit na sebe. Kluci do toho musí dát srdíčko. Potřebujeme opravdu každý bod, abychom zachránili ligu. Derby je vždy svátek, je o emocích a pocitech, na které se nezapomíná. Ať v té bouřlivé atmosféře vyhraje ten lepší, doufám, že to budeme my," doplnil karvinský trenér.

Ostrava vstoupila do jarní části sezony z třetího místa, ale postupně klesla na pátou pozici. Před reprezentační pauzou Baník remizoval s Mladou Boleslaví a bodoval po třech porážkách.

"Věřím, že naše mužstvo bude plně aktivizované. Potřebujeme utkání dotáhnout do dobrého výsledku, abychom zůstali v té lepší skupině. Věřím, že předvedeme výborný fotbal a s dobrým výsledkem," uvedl ostravský kouč Bohumil Páník.

Očekává, že Karvinou hodně nabudil příchod kouče Straky. "Frantu znám. Studovali jsme spolu profilicenci, je to člověk plný emocí a bude to přenášet na mužstvo. Bude to tvrdý a mužný fotbal, jak se na derby sluší a patří. Karviná kromě první patnáctiminutovky hrála na Dukle výborně. Vůbec je nepodceňujeme a respektujeme jejich sílu," řekl Páník.

Zápas začne v pátek v 18:00 a hostům by měl být k dispozici i kapitán Milan Baroš, který doléčil zranění.