Karolíny Plíšková a Muchová na úvod v Abú Zabí uspěly

Abú Zabí/Antalya - Tenistka Karolína Plíšková vstoupila v Abú Zabí do nové sezony vítězstvím 6:2, 7:6 nad náhradnicí Despinou Papamichailovou z Řecka. Uspěla také Karolína Muchová, která si poradila 6:4, 6:1 s Dankou Koviničovou z Černé Hory. Jiří Veselý zahájil sezonu porážkou 3:6, 6:7 v 1. kole v Antalyi s Finem Emilem Ruusuvuorim.

Další nasazená Češka Markéta Vondroušová ve větrných podmínkách naopak prohrála po dvou a půl hodinách 6:3, 3:6, 6:7 se Sie Šu-wej z Tchaj-wanu. Vypadla také veteránka Lucie Hradecká, jež po postupu z kvalifikace podlehla v souboji generací Ukrajince Martě Kosťukové 2:6, 4:6.

Šestá hráčka světa Plíšková se měla původně utkat se Soranou Cirsteaovou, Rumunka se ale odhlásila kvůli zranění břicha. Jako náhradnice proti turnajové trojce nastoupila Papamichailová a v prvním setu jí česká favoritka nedala šanci. Získala ho za 27 minut.

Ve druhé sadě se Plíšková po úspěšném brejkbolu ujala vedení 5:3, ale nakonec musela o vítězství rozhodnout až ve zkrácené hře. Papamichailová, která figuruje až na konci třetí stovky pořadí WTA, totiž dokázala srovnat a bojovala i v tie-breaku. Ve zkrácené hře Plíšková využila až třetí mečbol a postoupila do druhého kola. V něm narazí na Anastasiu Gasanovovou z Ruska, která postoupila z kvalifikace a v prvním kole vyřadila Němku Monu Barthelovou.

Turnajová dvanáctka Muchová proti hůře žebříčkově postavené soupeřce Koviničové první set vybojovala za tři čtvrtě hodiny. V druhém čtyřiadvacetiletá olomoucká rodačka ztratila první game, dalších šest ale získala a proměnila třetí mečbol. V druhém kole se 27. hráčka žebříčku utká s nenasazenou Darjou Kasatkinovou z Ruska.

V druhém kole se mohly střetnout Vondroušová a Hradecká, ale obě vypadly. Jednadvacetiletá Vondroušová měla ve vyrovnaném duelu proti tradiční deblové parťačce Barbory Strýcové vítězství na dosah. Jednadvacátá hráčka žebříčku vedla ve třetím setu 5:3 a 30:15, za stavu 5:4 pak podávala na výhru v zápase, ale po obratu pětatřicetileté Sie Šue-wej musela zachraňovat alespoň tie-break. Ve zkrácené hře nicméně deblová světová jednička dominovala 7:3.

Trojnásobná grandslamová vítězka ve čtyřhře Hradecká v Abú Zabí v kvalifikaci absolvovala první soutěžní singlové zápasy po roce a poprvé od února 2019 se představila v hlavní soutěži turnaje WTA Tour. Pětinásobná fedcupová šampionka, jíž patří v žebříčku dvouhry 495. pozice, ztratila v duelu s osmnáctiletou Kosťukovou pětkrát podání a prohrála za 80 minut.

V Abú Zabí se ještě Hradecká představí ve čtyřhře s Renatou Voráčovou, Vondroušová utvořila deblovou dvojici s Muchovou.

Veselý zahájil v Antalyi sezonu porážkou, Vrbenského čeká debut

Nejlepší český tenista Jiří Veselý zahájil sezonu porážkou 3:6, 6:7 v prvním kole v Antalyi s Finem Emilem Ruusuvuorim. Na turnaji se ještě představí Michael Vrbenský, jenž si v tureckém letovisku odbude debut na ATP Tour.

Sedmadvacetiletý Veselý soupeři nastřílel devět es, Ruusuvuori se ale podání mohl opřít více. Finský tenista nepustil žebříčkového favorita ani k jednomu brejkbolu a sám využil příležitost na zisk podání Veselého ve čtvrté hře první sady. Ve druhém setu nedošel ani jeden game do shody a sada bez větších dramat dospěla do tie-breaku, který jednadvacetiletý Fin vyhrál 7:4.

Vrbenský absolvuje v Antalyi premiéru na okruhu ATP a hned se probojoval do hlavní soutěže. Jednadvacetiletý Čech, kterému patří ve světovém žebříčku 311. místo, nejprve v kvalifikaci porazil Ukrajince Vitalije Sačka 7:5, 6:2 a dnes vyřadil domácího Merta Türkera po setech 6:4, 6:3. V prvním kole se Vrbenský utká s třetím nasazeným Fabiem Fogninim z Itálie.

Výsledky tenisových turnajů:

(řazeno podle výše dotace)

Turnaj žen v Abú Zabí

(tvrdý povrch, dotace 565.530 dolarů):

Dvouhra - 1. kolo:

Karolína Plíšková (3-ČR) - Papamichailová (Řec.) 6:2, 7:6 (7:4), Muchová (12-ČR) - Koviničová (Č. Hora) 6:4, 6:1, Sie Šu-wej (Tchaj-wan) - Vondroušová (8-ČR) 3:6, 6:3, 7:6 (7:3), Kosťuková (Ukr.) - Hradecká (ČR) 6:2, 6:4, Keninová (1-USA) - Jang Čao-süan (Čína) 7:6 (7:4), 6:2, Sabalenková (4-Běl.) - Hercogová (Slovin.) 7:6 (7:5), 6:2, Muguruzaová (5-Šp.) - Mladenovicová (Fr.) 6:2, 6:4, Rybakinová (6-Kaz.) - Stefaniniová (It.) 6:1, 6:3, Zidanšeková (Slovin.) - Bradyová (11-USA) 0:6, 6:3, 6:4, Wang Si-jü (Čína) - Rusová (Niz.) 6:3, 3:6, 6:4, Sorribesová (Šp.) - Podoroská (Arg.) 6:3, 6:3, Bondarenková (Ukr.) - Wang Ja-fan (Čína) 6:3, 3:6, 7:5, Sasnovičová (Běl.) - Bondárová (Maď.) 6:2, 6:3, Turatiová (It.) - Švedovová (Kaz.) 6:1, 6:2, Cornetová (Fr.) - Grammatikopuluová (Řec.) 6:2, 6:2, Gauffová (USA) - Eikeriová (Nor.) 6:0, 6:1.

Turnaj mužů v Antalyi

(tvrdý povrch, dotace 361.800 eur):

Dvouhra - 1. kolo:

Ruusuvuori (Fin.) - Veselý (ČR) 6:3, 7:6 (7:4), Basilašvili (6-Gruz.) - Arnaboldi (It.) 4:6, 7:5, 6:1, Bublik (8-Kaz.) - Caruso (It.) 6:3, 6:3, Celikbilek (Tur.) - Žuk (Pol.) 7:6 (9:7), 7:5.