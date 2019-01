Melbourne - Karolína Plíšková zahájí Australian Open proti krajance Karolíně Muchové, kterou los svedl dohromady s českou jedničkou po skončení kvalifikace. Na okruhu se sedmá tenistka světového žebříčku Plíšková a 141. hráčka pořadí WTA utkají poprvé.

Muchová prošla kvalifikací na grandslamech podruhé za sebou. Uspěla už v srpnu v New Yorku a v hlavní soutěži US Open tehdy došla nečekaně až do třetího kola. V Melbourne je nyní mezi elitou jako sedmá Češka.

Muchová doplnila Karolínu Plíškovou i její dvojče Kristýnu, Petru Kvitovou, Barboru Strýcovou, Kateřinu Siniakovou a Markétu Vondroušovou. Ty znají své soupeřky pro 1. kolo už od čtvrtečního losu.

Karolína Plíšková bude obhajovat na Australian Open čtvrtfinále, Muchová si na grandslamu v Melbourne Parku prožije premiéru. Turnaj začne v pondělí.

Los ženské dvouhry tenisového Australian Open po doplnění o hráčky z kvalifikace:

Halepová (1-Rum.) - Kanepiová (Est.),

Keninová (USA) - Kuděrmětovová (Rus.),

Cornetová (Fr.) - Arruabarrenová (Šp.),

V. Williamsová (USA) - Buzarnescuová (25-Rum.),

Suárezová (23-Šp.) - Burelová (Fr.),

Stosurová (Austr.) - Jastremská (Ukr.),

Bouchardová (Kan.) - Pcheng Šuaj (Čína),

Mariaová (Něm.) - S. Williamsová (16-USA),

Kasatkinová (10-Rus.) - Bacsinszká (Švýc.),

Vichljancevová (Rus.) - Lepchenková (USA),

Kontaová (Brit.) - Tomljanovicová (Austr.),

Čeng Saj-saj (Čína) - Muguruzaová (18-Šp.),

Giorgiová (27-It.) - Jakupovičová (Slovin.),

Swiateková (Pol.) - Bogdanová (Rum.),

Brengleová (USA) - Doiová (Jap.),

MUCHOVÁ (ČR) - KAROLÍNA PLÍŠKOVÁ (7-ČR),

Ósakaová (4-Jap.) - Linetteová (Pol.),

Zidanšeková (Slovin.) - Gavrilovová (Austr.),

Siegemundová (Něm.) - Azarenková (Běl.),

Vögeleová (Švýc.) - Hrieh Su-wej (Tchaj-wan),

Wang Č-chiang (21-Čína) - Ferrová (Fr.),

Dijasová (Kaz.) - Kruničová (Srb.),

Andreescuová (Kan.) - Osuigweová (USA),

Barthelová (Něm.) - Sevastovová (13-Lot.),

Mertensová (12-Belg.) - Schmiedlová (SR),

Lin Ču (Čína) - Gasparjanová (Rus.),

Parmentierová (Fr.) - Potapovová (Rus.),

Aiavaová (Austr.) - Keysová (17-USA),

Cibulková (26-SR) - Čang Šuaj (Čína),

KRISTÝNA PLÍŠKOVÁ (ČR) - Blinkovová (Rus.),

Kužmová (SR) - Kozlovová (Ukr.),

Golubicová (Švýc.) - Svitolinová (6-Ukr.),

KVITOVÁ (8-ČR) - Rybáriková (SR),

Beguová (Rum.) - Petkovicová (Něm.),

Bencicová (Švýc.) - SINIAKOVÁ (ČR),

Putincevová (Kaz.) - STRÝCOVÁ (32-ČR),

Curenková (24-Ukr.) - Alexandrovová (Rus.),

Niculescuová (Rum.) - Anisimovová (USA),

Boulterová (Brit.) - Makarovová (Rus.),

Kalinská (Rus.) - Sabalenková (11-Běl.),

Bartyová (15-Austr.) - Kumkhumová (Thaj.),

Perezová (Austr.) - Wang Ja-fan (Čína),

Sharmaová - Honová (obě Austr.),

Sakkariová (Řec.) - Ostapenková (22-Lot.),

Šarapovová (30-Rus.) - Dartová (Brit.),

Cirsteaová (Rum.) - Petersonová (Švéd.),

Lapková (Běl.) - Larssonová (Švéd.),

Van Uytvancková (Belg.) - Wozniacká (3-Dán.),

Stephensová (5-USA) - Townsendová (USA),

Džabúrová (Tun.) - Babosová (Maď.),

VONDROUŠOVÁ (ČR) - Rodinová (Rus.),

Watsonová (Brit.) - Martičová (31-Chorv.),

Kontaveitová (20-Est.) - Sorribesová (Šp.),

Flipkensová (Belg.) - Sasnovičová (Běl.),

Puigová (Portor.) - Pavljučenkovová (Rus.),

Riskeová (USA) - Bertensová (9-Niz.),

Görgesová (14-Něm.) - Collinsová (USA),

Bonaventureová (Belg.) - Vickeryová (USA),

Matteková-Sandsová (USA) - Hivesová (Austr.),

Ponchetová (Fr.) - Garciaová (19-Fr.),

Vekičová (29-Chorv.) - Mladenovicová (Fr.),

Badosaová (Šp.) - Birrellová (Austr.),

Haddadová Maiaová (Braz.) - Peraová (USA),

Hercogová (Slovin.) - Kerberová (2-Něm.).