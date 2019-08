Karolínu Plíškovou čeká na US Open Martincová, Kvitovou Allertová

New York - V prvním kole tenisového US Open se odehrají dvě české derby. Turnajová trojka Karolína Plíšková se střetne s Terezou Martincovou, nasazená šestka Petra Kvitová s Denisou Allertovou. Obě nenasazené Češky byly do hlavní soutěže nalosovány po postupu z kvalifikace.

Soupeřku z kvalifikace bude mít také wimbledonská čtvrtfinalistka Karolína Muchová, která ve Flushing Meadows začne proti Jeleně Rybakinové reprezentující Kazachstán.

Svého protivníka pro první kolo už zná i Tomáš Berdych, jenž se na úvod střetne s osmnáctiletým Američanem Jensonem Brooksbym, 393. hráčem světového žebříčku. Jiřího Veselého po úspěchu v kvalifikaci čeká Litevec Ričardas Berankis.

Zbylé čtyři české tenistky znaly své soupeřky hned po losování. Barboru Strýcovou čeká Aliona Bolsovová ze Španělska, Kateřinu Siniakovou rumunská tenistka Sorana Cirsteaová, Marii Bouzkovou naturalizovaná Australanka Alja Tomljanovicová a Kristýnu Plíšková Francouzka Diane Parryová.

Závěrečný grandslam sezony začíná v New Yorku v pondělí.