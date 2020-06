Karolína Plíšková zdolala na Štvanici Strýcovou

Praha - Tenistka Karolína Plíšková zvládla po nervózním úvodu první zápas po koronavirové pauze. Světová trojka porazila na úvod exhibičního turnaje LiveScore Cup na antuce pražské Štvanice Barboru Strýcovou 7:5 a 6:1.

"Pocit mám úžasnej," radovala se Plíšková po utkání po tříměsíční pauze. "Já takovou nikdy neměla, pro mě to byl extrém. Některé holky třeba byly zraněné a půl roku doma, ale já neměla skoro nikdy nic. Takže to byla velká premiéra," uvedla.

Možná proto měla pomalý rozjezd. Přišla o podání a prohrávala 0:2. "Já byla nervózní, i když se o nic nehrálo. Nebyla jsem si jistá. Byla jsem trochu pasivní a říkala si, že budu hrát jen na prostředek, abych co nejmíň chybovala," řekla.

Od stavu 1:3 se zlepšila, získala ztracený brejk zpět a sadu rozhodla ve dvanácté hře i díky dvojchybě Strýcové při druhém setbolu. Ve druhé sadě už dominovala, při svém servisu ztratila jen jeden fiftýn a razantní hrou nedala soupeřce šanci. "Až to bylo blbý, co? Ale chtěla jsem hrát rychle, to bylo v plánu," řekla Plíšková.

Ve druhém setu dobře podávala a razantně se opírala do slabšího druhého servisu Strýcové. "Čím déle jsme hrály, tím líp jsem se cítila a zkoušela jsem do toho víc jít, dát víc rizika. Ve druhém setu jsem si byla už hodně jistá, že to dohraju," přitakala Plíšková, kterou ve druhém utkání ve skupině čeká ve čtvrtek Kateřina Siniaková.

Ve skupině B se dnes utkají Tereza Martincová, která nahradila zraněnou Markétu Vondroušovou, s Kristýnou Plíškovou. Třetí účastnicí je Karolína Muchová. Do sobotního finále postoupí vítězky skupin.

Tenisový turnaj žen LiveScore Cup v Praze (antuka):

Skupina A:

Karolína Plíšková - Strýcová 7:5, 6:1.

Skupina B:

18:00 Kristýna Plíšková - Martincová.