Karolína Plíšková vypadla v Madridu v 2. kole

Madrid - Tenistka Karolína Plíšková na antukovém turnaji v Madridu druhý třísetový zápas za sebou proti soupeřce z Ukrajiny nezvládla. Světová pětka dnes vypadla v druhém kole po porážce 5:7, 6:2, 4:6 s 85. hráčkou žebříčku Katerynou Kozlovovou.

Plíšková, jež se minulý týden kvůli zdravotním problémům odhlásila z turnaje v Praze, musela ve španělské metropoli tvrdě bojovat už v prvním kole. S Ukrajinkou Dajanou Jastremskou odvrátila čtyři mečboly a zvítězila ve třech setech, proti její krajance Kozlovové už úspěšná nebyla.

Svěřenkyně Conchity Martínezové dominovala pouze v druhé sadě, kterou vyhrála za necelou půlhodinu. V rozhodujícím třetím setu se Kozlovová vrátila na úroveň hry z prvního setu a i zásluhou chyb Plíškové si připsala jedno z největších vítězství kariéry. Rozhodující brejk získala Ukrajinka v devátém gamu a poté zápas dopodávala čistou hrou. České favoritce nebylo nic platných ani 14 es.

Dnes se ještě v Madridu představí její dvojče Kristýna Plíšková, kterou čeká Chorvatka Donna Vekičová.

Přes dvě a půl hodiny strávila na kurtu světová jednička Naomi Ósakaová se 73. hráčkou žebříčku Sarou Sorribesovou. Japonka nakonec domácí tenistku zdolala 7:6, 3:6, 6:0 a poprvé postoupila v Madridu do osmifinále. V něm se nepředstaví světová čtyřka Angelique Kerberová z Německa, jež před zápasem 2. kola s Chorvatkou Petrou Martičovou odstoupila kvůli zranění kotníku.

Mužská jednička Novak Djokovič ze Srbska zvládl druhé kolo ve dvou setech. Dvojnásobný madridský vítěz při vstupu do turnaje porazil 6:4, 6:2 Američana Taylora Fritze. Domácí favorit Rafael Nadal zahájí turnaj ve středu zápasem proti kanadskému talentu Felixi Augeru-Aliassimeovi, ale trápí ho žaludeční problémy. Přesto dnes trénoval.

Sedmatřicetiletý David Ferrer se v Madridu loučí s tenisovou kariérou, ale její konec je zatím v nedohlednu. Bývalý třetí hráč světového žebříčku se před domácím publikem ve španělské metropoli udržel ve hře poté, co v prvním kole porazil v třísetové bitvě krajana Roberta Bautistu.

Trojnásobný daviscupový šampion a finalista Roland Garros 2013 Ferrer už letos hraje pouze sporadicky a jeho rozlučková tour má vyvrcholit právě v Madridu. Kariéru mu dnes oproti papírovým předpokladům neukončil 21. hráč světa Bautista, kterého Ferrer zdolal po dvou hodinách a 37 minutách 6:4, 4:6 a 6:4.

"Je to velký přítel a bojovník. Bojuje do posledního míče své kariéry. Přeju mu jen to nejlepší, chci, aby postoupil až do finále," ocenil svého kamaráda poražený Bautista.

Ferrer je aktuálně až na 144. místě žebříčku, ale může představovat velké nebezpečí i pro svého příštího soupeře Alexandera Zvereva. Vítěz 27 turnajů ATP porazil mladého Němce letos v březnu v Miami, navíc se Zverev potýká s poklesem formy - minulý týden vypadl v Mnichově už ve čtvrtfinále a na šesti turnajích za sebou nevyhrál více než dva zápasy.

Tenisový turnaj mužů a žen v Madridu (antuka):

Muži (dotace 7,279.270 eur):

Dvouhra - 1. kolo:

Pella (Arg.) - Medveděv (12-Rus.) 6:2, 1:6, 6:3, Schwartzman (Arg.) - Cecchinato (16-It.) 6:0, 4:6, 6:1, Hurkacz (Pol.) - De Minaur (Austr.) 6:3, 6:4, Wawrinka (Švýc.) - Herbert (Fr.) 6:2, 6:3, Fucsovics (Maď.) - Goffin (Belg.) 6:4, 7:5, Fognini (10-It.) - Edmund (Brit.) 6:4, 6:3, Mannarino (Fr.) - J. Sousa (Portug.) 7:5, 5:7, 6:1, Dellien (Bol.) - Simon (Fr.) 4:6, 6:1, 7:6 (7:4), Chardy (Fr.) - Ramos (Šp.) 6:2, 4:6, 7:5, Pouille (Fr.) - Čorič (13-Chorv.) 6:3, 7:5, Ferrer - Bautista (oba Šp.) 6:4, 4:6, 6:4, Millman (Austr.) - Johnson (USA) 7:6 (7:5), 7:6 (7:5).

2. kolo:

Djokovič (1-Srb.) - Fritz (USA) 6:4, 6:2, Čilič (9-Chorv.) - Struff (Něm.) 4:6, 6:3, 6:4.

Ženy (dotace 7,021.128 eur):

Dvouhra - 2. kolo:

Kozlovová (Ukr.) - Karolína Plíšková (5-ČR) 7:5, 2:6, 6:4, Halepová (3-Rum.) - Kontaová (Brit.) 7:5, 6:1, Sasnovičová (Běl.) - Schmiedlová (SR) 6:2, 6:2, Ósakaová (1-Jap.) - Sorribesová (Šp.) 7:6 (7:5), 3:6, 6:0, Martičová (Chorv.) - Kerberová (4-Něm.) bez boje, Čeng Saj-saj (Čína) - Cornetová (Fr.) 6:2, 3:6, 6:4, Garciaová (Fr.) - Cirsteaová (Rum.) 6:4, 3:6, 6:1.