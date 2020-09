Karolína Plíšková v Římě porazila v českém derby Strýcovou

Řím - Karolína Plíšková zahájila obhajobu loňského titulu na antukovém turnaji v Římě vítězstvím 6:3, 6:3 ve druhém kole v českém derby nad Barborou Strýcovou. Druhá nasazená tenistka, jež měla v prvním kole volno, se v boji o čtvrtfinále střetne s ruskou kvalifikantkou Annou Blinkovovou.

Čtvrtá hráčka světa Plíšková zvládla úspěšně přechod na antuku po zklamání na US Open, kde v roli turnajové jedničky vypadla už ve druhém kole. Fedcupovou kolegyni a občasnou deblovou parťačku Strýcovou porazila popáté ze šesti zápasů.

V druhém kole se s turnajem rozloučila Marie Bouzková, jež podlehla 5:7 a 6:7 desáté nasazené Jeleně Rybakinové z Kazachstánu. Bouzkové se v prvním setu nepodařilo přetavit ve vítězství slibné vedení 4:1, v druhé sadě zase dotahovala ona. Moskevská rodačka Rybakinová za stavu 5:4 a 6:5 podávala na vítězství v zápase, ale česká tenistka jí v obou případech servis vzala a vynutila si tie-break. Před ním si nechala favorizovaná Rybakinová ošetřit zápěstí a zkrácenou hru následně ovládla jednoznačně 7:3.

První zápas od diskvalifikace z grandslamového US Open zvládla v Římě světová jednička Novak Djokovič. Srbský tenista si poradil s domácím Salvatorem Carusem a po výhře 6:3, 6:2 postoupil do osmifinále.

Pro Djokoviče skončilo US Open před deseti dny šokujícím způsobem ve 4. kole. V utkání proti Španělovi Pablu Carreňovi po prohraném servisu napálil při odchodu na lavičku míček za sebe a trefil čárovou rozhodčí.

Po návratu z New Yorku a přechodu z tvrdého povrchu na antuku třiatřicetiletý Srb nezaváhal. Ideálně tak zahájil přípravu na Roland Garros, kde bude znovu útočit na 18. grandslamový titul.

V Paříži bude ale nejspíš největším favoritem Španěl Rafael Nadal, jenž dnes absolvoval triumfální návrat na ATP Tour po více než půlroční pauze. Antukový fenomén, jenž kvůli obavám z koronaviru a nahuštěného programu vynechal turnaje ve Spojených státech, dnes deklasoval 6:1, 6:1 krajana Pabla Carreňa. Na svém nejoblíbenějším povrchu se čtyřiatřicetiletý Mallorčan představil naposledy loni na Roland Garros, kde rozšířil rekordní sbírku na 12 titulů.

Stejně jako Djokovič zdolala italskou soupeřku na úvod římského turnaje i nasazená jednička mezi ženami Simona Halepová. Rumunka zvítězila nad Jasmine Paoliniovou 6:3, 6:4.

Turnaj mužů a žen v Římě (antuka):

Muži (dotace 3,854.000 eur):

Dvouhra - 2. kolo:

Djokovič (1-Srb.) - Caruso (It.) 6:3, 6:2, Berrettini (4-It.) - Coria (Arg.) 7:5, 6:1, Čilič (Chorv.) - Goffin (6-Belg.) 6:2, 6:2, Sinner (It.) - Tsitsipas (3-Řec.) 6:1, 6:7 (9:11), 6:2, Travaglia (It.) - Čorič (Chorv.) 7:6 (7:2), 7:5, Krajinovič (Srb.) - Cecchinato (It.) 6:4, 6:1, Nadal (2-Šp.) - Carreňo (Šp.) 6:1, 6:1, Dimitrov (15-Bulh.) - Nišioka (Jap.) 6:1, 6:0.

Ženy:

Dvouhra - 1. kolo:

Azarenková (Běl.) - V. Williamsová (USA) 7:6 (9:7), 6:2.

Dvouhra - 2. kolo:

Halepová (1-Rum.) - Paoliniová (It.) 6:3, 6:4, Koviničová (Č. Hora) - Bencicová (6-Švýc.) 6:3, 6:1, Mertensová (11-Belg.) - Linetteová (Pol.) 6:2, 6:4, Rybakinová (10-Kaz.) - Bouzková (ČR) 7:5, 7:6 (7:3), Blinkovová (Rus.) - Bolsovová (Šp.) 4:6, 6:1, 7:6 (7:4), Jastremská (Ukr.) - Anisimovová (USA) 4:6, 7:6 (7:3), 6:4, Karolína Plíšková (2-ČR) - Strýcová (ČR) 6:3, 6:3.

Čtyřhra - 1. kolo:

Hradecká, Klepačová (ČR/Slovin.) - Perezová, Sandersová (Austr.) 6:3, 7:6 (7:2).