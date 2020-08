Karolína Plíšková v New Yorku nezvládla první zápas

Česká tenistka Karolína Plíšková v utkání 2. kola turnaj v New Yorku.

Česká tenistka Karolína Plíšková v utkání 2. kola turnaj v New Yorku. ČTK/AP/Frank Franklin II

New York - Tenistka Karolína Plíšková svůj první zápas na okruhu WTA po koronavirové pauze prohrála. Z pozice nejvýše nasazené hráčky podlehla ve druhém kole v New Yorku s Ruskou Veronikou Kuděrmětovovou 5:7 a 4:6. Akce, kterou jinak tradičně hostí Cincinnati, je generálkou na US Open.

V New Yorku skončila i turnajová dvojka. Letošní vítězka Australian Open Sofia Keninová z USA prohrála s Alizé Cornetovou z Francie 1:6 a 6:7.

Plíšková začala zápas dobře, využila první brejkbol a po svém servisu vedla 4:1. Náskok ale neudržela a v koncovce o úvodní sadu přišla. Druhý set rozhodla ztráta podání Plíškové v devátém gamu.

Osmadvacetiletá česká jednička sice nasázela jedenáct es, ale udělala i devět dvojchyb. V utkání si vypracovala jen dva brejkboly. Vypadla za hodinu a tři čtvrtě.

Světová trojka Plíšková v letošním roce vyhrála lednový turnaj v Brisbane. Před pětiměsíční mezinárodní pauzou kvůli opatřením proti šíření nemoci covid-19 hrála naposledy v Dauhá v druhé polovině února, kde došla do osmifinále.

Po návratu na kurty vyhrála v Praze exhibiční LiveScore Cup, hrála charitativní soutěž týmů a trénovala střídavě v Praze a v Monte Carlu.

Turnaj mužů a žen v New Yorku

(tvrdý povrch, dotace muži 4,674.780 dolarů / ženy 2,250.829 dolarů):

Muži:

Dvouhra - 1. kolo:

Bedene (Slovin.) - Garín (13-Chile) 6:4, 6:7 (8:10), 6:0, Isner (16-USA) - Hurkacz (Pol.) 7:5, 6:4, Gasquet (Fr.) - Wolf (USA) 6:4, 6:4, Ruusuvuori (Fin.) - Korda (USA) 7:6 (7:3), 4:6, 7:5.

2. kolo:

Tsitsipas (4-Řec.) - Anderson (JAR) 6:1, 6:3, Goffin (7-Belg.) - Čorič (Chorv.) 7:6 (8:6), 6:4.

Ženy:

Dvouhra - 1. kolo:

Teichmannová (Švýc-) - Collinsová (USA) 6:3, 6:3, Garciaová (Fr.) - Stephensová (USA) 6:3, 7:6 (7:4), Putincevová (Kaz.) - Čang Šuaj (Čína) 6:4, 6:3.

2. kolo:

Kuděrmětovová (Rus.) - Karolína Plíšková (1-ČR) 7:5, 6:4, Cornetová (Fr.) - Keninová (2-USA) 6:1, 7:6 (9:7).