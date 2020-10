Karolína Plíšková skončila ve 2. kole, postup Kvitové

Paříž - Tenistka Karolína Plíšková vypadla podruhé za sebou na grandslamu už ve druhém kole. Po nedávném US Open se záhy rozloučila také s Roland Garros. V Paříži dnes v roli nasazené dvojky prohrála s bývalou vítězkou turnaje Jelenou Ostapenkovou z Lotyšska 4:6 a 2:6. Nezaváhala naopak Petra Kvitová, která porazila Italku Jasmine Paoliniovou dvakrát 6:3 a na French Open si připsala 25. vyhraný zápas.

Jiří Veselý hraje o postup do třetího kola s Rusem Karenem Chačanovem. S patnáctým nasazeným ztratil první set 1:6, ve druhém už prohrával 2:5 a nechal si dvakrát ošetřit ruku, přesto vývoj otočil a sadu získal v tie-breaku poměrem 7:4.

Dnes nastoupí ještě Kristýna Plíšková, která zkusí zaskočit další bývalou vítězku turnaje a turnajovou jedenáctku Garbiňe Muguruzaovou ze Španělska.

Plíšková od začátku pod zataženou střechou kurtu Philippa Chatriera vypadala bez energie a zpomaleně. Hned první podání v zápase ztratila po chybách čistou hrou a při servisu, o který přišla celkem pětkrát, se trápila celou dobu.

Vítězka Roland Garros z roku 2017 Ostapenková využívala kratších úderů Češky, kterou v duelu dlouhém 69 minut přestřílela 27:9 na vítězné údery.

"Energii jsem měla, ale nebylo to ve výměnách znát. Pohyb byl možná jediný dobrý, ale to při mém stylu tenisu nestačí," řekla Plíšková novinářům. "Nemůžu jí vzít, že hrála dobře, ale ode mě to nebylo blízko k tomu, co bych chtěla a měla hrát. Takhle hrát nejde. Někoho bych možná porazila, ale solidní hráčku jako ona ne."

V New Yorku byla Plíšková turnajovou jedničkou a ve druhém kole nestačila Caroline Garciaovou z Francie. Ve druhém kole na grandslamu vypadla dvakrát po sobě naposledy před pěti lety - v Paříži a Wimbledonu.

Kvitová na dvorci Simonne Mathieuové vedla nad Paoliniovou rychle 5:1, ale nakonec první sadu ukončila až při třetím setbolu na 6:3. Ve druhém setu dvakrát nepotvrdila brejk, ale do třetice už uspěla. Jej příští soupeřkou bude buď Slovinka Polona Hercogová, nebo Kanaďanka Leylah Fernandezová.

Účast ve třetím kole si už ve středu zajistily Barbora Krejčíková, která vyřadila krajanku Barboru Strýcovou, a Kateřina Siniaková.

Grandslamový turnaj French Open v Paříži

(antuka, dotace 38 milionů eur):

Ženy:

Dvouhra - 2. kolo:

Kvitová (7-ČR) - Paoliniová (It.) 6:3, 6:3, Ostapenková (Lot.) - Karolína Plíšková (2-ČR) 6:4, 6:2, Collinsová (USA) - Tausonová (Dán.) 6:2, 6:3.

Čtyřhra - 1. kolo:

Strýcová, Sie Šu-wej (1-ČR/Tchaj-wan) - Sanchezová, Sharmaová (USA/Austr.) 6:1, 6:4, Aojamaová, Šibaharaová (7-Jap.) - Voráčová, Peraová (ČR/USA) 6:0, 6:1.