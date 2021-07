Karolína Plíšková se s Martincovou střetnou na dvojce

Londýn - Český duel třetího kola Wimbledonu se uskuteční na kurtu číslo dvě areálu All England Clubu. Turnajová osmička Karolína Plíšková a Tereza Martincová nastoupí na trávu londýnského grandslamu v poledne českého času.

"Je bojovná a nedá míč zadarmo. Musím být od prvního do posledního míče připravena, nečekat na její chyby a uhrát si to sama," plánovala Plíšková. "Kája je neskutečná hráčka a budu se snažit hrát to, co umím nejlépe," řekla Martincová, která je poprvé na grandslamu ve třetím kole.

Na okruhu WTA se spolu utkaly v minulosti jednou. Předloni v prvním kole US Open vyhrála Plíšková ve dvou tie-breacích. "Bylo to těžké," vzpomínala Plíšková.

Čtvrteční program (začátky 12:00):

Centrální dvorec (14:30): Džabúrová (21-Tun.) - Muguruzaová (11-Šp.), Evans (22-Brit.) - Korda (USA), Shapovalov (10-Kan.) - Murray (Brit.).

Kurt č. 1 (14:00): Samsonovová (Rus.) - Stephensová (USA), Djokovič (1-Srb.) - Kudla (USA), Mertensová (13-Belg.) - Keysová (23-USA).

Kurt č. 2, 1. zápas: Karolína Plíšková (8-ČR) - Martincová (ČR).