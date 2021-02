Karolína Plíšková postoupila za 47 minut, tři Češky končí

Melbourne - Česká tenistka Karolína Plíšková vstoupila do Australian Open jednoznačnou výhrou. Za 47 minut dnes porazila Italku Jasmine Paoliniovou 6:0, 6:2. Marie Bouzková, Barbora Strýcová i Kristýna Plíšková se s prvním grandslamovým turnajem sezony rozloučily hned v úvodu. O postup ještě bojují Barbora Krejčíková, Karolína Muchová a Tomáš Macháč.

Karolína Plíšková strávila na rozpáleném kurtu jen minimum času. V prvním setu soupeřce z konce první světové stovky nadělila kanára. Podobně začala i druhý set a Italka získala první bod až v celkově devátém gemu. Jinak ji ale česká tenistka prakticky nepustila k síti. Zužitkovala hned první mečbol a jako třetí Češka postoupila do druhého kola.

Bouzková, která je ve světovém žebříčku na 50. místě, na centrálním dvorci dvě hodiny vzdorovala turnajové pětce Elině Svitolinové z Ukrajiny a prohrála až po velké bitvě 3:6, 6:7. V prvním setu zaváhala při svém podání jen ve čtvrtém gamu, který prohrála čistou hrou. Druhý set byl ještě vyrovnanější, plný přetahování o každý bod. Za stavu 5:4 měla Češka dokonce setbol, Svitolinová ho ale odvrátila a v tie-breaku proměnila druhý mečbol v postup do druhého kola.

Strýcová se v Melbourne dostala třikrát až do čtvrtého kola, ale teď už potřetí po sobě skončila hned v úvodu. V souboji dvou hráček, které patří na okruhu k nejzkušenějším, měla Ruska Světlana Kuzněcovová navrch hlavně díky jistějšímu podání. Svůj servis ani jednou neztratila, zatímco Strýcová výhodu nevyužila v každém setu dvakrát. Nezužitkovala ani jeden ze šesti brejkbolů a po 86 minutách letošní účinkování v Melbourne ukončila.

Kristýna Plíšková sehrála s britskou tenistkou Heather Watsonovou dramatický zápas, v němž v obou setech rozhodovala až zkrácená hra. Ve druhé sadě začala Češka lépe, ale vedení 3:0 neudržela. V závěru usnadnila soupeřce cestu k vítězství dvojchybou a Watsonová, která ji tady vyřadila v prvním kole i loni, využila hned první mečbol.

Dvojnásobná vítězka Azarenková vypadla v prvním kole

Už po prvním zápase se s grandslamem v Melbourne rozloučila bývalá světová jednička a turnajová dvanáctka Viktoria Azarenková z Běloruska. Jednatřicetiletá tenistka, která v minulosti na Australian Open získala dva tituly, podlehla Američance Jessice Pegulaové 5:7, 4:6.

Azarenková přitom bez problémů vedla 5:2, ale následujících pět her vyhrála její soupeřka, která je na 62. místě světového žebříčku. Ve druhém setu se Běloruska za stavu 2:4 nechala ošetřovat, měla viditelně problémy s dýcháním. Po pauze se jí ještě podařilo srovnat na 4:4, ale to bylo z její strany všechno. Pegulaová při svém debutu na Australian Open zakončila zápas esem.

Azarenková si postěžovala, že její výkon poznamenala dvoutýdenní karanténa na hotelovém pokoji kvůli pozitivnímu testu na koronavirus cestujícího na palubě charterového letu do Austrálie. "Nebyla to nejlepší příprava. Vůbec nevím, jak se připravit po dvou týdnech pauzy. Nejvíc mi chyběl čerstvý vzduch," komentovala nezvyklou situaci, do níž se dostalo více než sedmdesát tenistů, včetně Strýcové, Siniakové, Krejčíkové a Macháče.

Výsledky tenisového Australian Open

(tvrdý povrch, dotace 80 milionů australských dolarů):

Muži:

Dvouhra - 1. kolo:

Nadal (2-Šp.) - Djere (Srb.) 6:3, 6:4, 6:1, Medveděv (4-Rus.) - Pospisil (Kan.) 6:2, 6:2, 6:4, Rubljov (7-Rus.) - Hanfmann (Něm.) 6:3, 6:3, 6:4, Albot (Mold.) - Bautista (12-Šp.) 6:7 (1:7), 6:0, 6:4, 7:6 (7:5) , Popyrin (Austr.) - Goffin (13-Belg.) 3:6, 6:4, 6:7 (4:7), 7:6 (8:6), 6:3, Chačanov (19-Rus.) - Vukic (Austr.) 6:3, 6:7 (4:7), 7:6 (7:2), 6:4, Čorič (22-Chorv.) - Pella (Arg.) 6:3, 7:6 (7:5), 7:5, M. Ymer (Švéd.) - Hurkacz (26-Pol.) 3:6, 6:3, 3:6, 7:5, 6:3, Krajinovič (28-Srb.) - Haase (Niz.) 7:6 (7:4), 6:3, 4:6, 6:2, Sonego (31-It.) - Querrey (USA) 7:5, 6:4, 6:4, Harris (JAR) - Torpegaard (Dán.) 4:6, 6:3, 6:2, 6:2, McDonald (USA) - Cecchinato (It.) 3:6, 6:3, 6:2, 6:2, O'Connell (Austr.) - Struff (Něm.) 7:6 (7:2), 7:6 (7:5), 6:1, Monteiro (Braz.) - Martin (SR) 7:6 (8:6), 6:1, 6:2, Alcaraz (Šp.) - Van de Zandschulp (Niz.) 6:1, 6:4, 6:4, Cuevas (Urug.) - Seppi (It.) 6:4, 4:6, 6:2, 6:2, Andújar (Šp.) - Halys (Fr.) 6:4, 7:5 7:5, Berankis (Lit.) - Nagal (Ind.) 6:2, 7:5, 6:3, Caruso (It.) - Laaksonen (Švýc.) 6:2, 6:4, 6:3.

Ženy:

Dvouhra - 1. kolo:

Svitolinová (5-Ukr.) - Bouzková (ČR) 6:3, 7:6 (7:5), Watsonová (Brit.) - Kristýna Plíšková (ČR) 7:6 (7:4), 7:6 (7:3), Kuzněcovová (Rus.) - Strýcová (ČR) 6:2, 6:2, Keninová (4-USA) - Inglisová (Austr.) 7:5, 6:4, Bencicová (11-Švýc.) - Davisová (USA) 6:3, 4:6, 6:1, Pegulaová (USA) - Azarenová (12-Běl.) 7:5, 6:4, Muguruzaová (14-Šp.) - Gasparjanová (Rus.) 6:4, 6:0, Mertensová (18-Belg.) - Fernandezová (Kan.) 6:1, 6:3, Mladenovicová (Fr.) - Sakkariová (20-Řec.) 6:2, 0:6, 6:3, Bradyová (22-USA) - Bolsovová (Šp.) 6:1, 6:3, Alexandrovová (29-Rus.) - Trevisanová (It.) 6:3, 6:4, Liová (USA) - Čang Šuaj (31-Čína) 6:2, 6:0, N. Hibinová (Jap.) - Sharmaová (Austr.) 2:6, 6:3, 7:5, Podoroská (Arg.) - McHaleová (USA) 6:4, 6:4, Samsonovová (Rus.) - Badosaová (Šp.) 6:7 (7:4), 7:6 (7:4), 7:5, Kanepiová (Est.) - Sevastovová (Lot.) 6:3, 6:1, Ču Lin (Čína) - Osuigweová (USA) 6:1, 6:1, Brengleová (USA) - Rodionovová (Austr.) 6:1, 6:2, Gauffová (USA) - Teichmannová (Švýc.) 6:3, 6:2.