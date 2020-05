Karolína Plíšková o prezidentův pohár na Spartě hrát nebude

Praha - Světová trojka Karolína Plíšková se omluvila z turnaje O pohár prezidenta ČTS, kterým příští týden na pražské Spartě začne série tenisových akcí na rozehrání po zmírnění opatření proti šíření nemoci covid-19. Jedničkou mezi ženami bude dvojnásobná vítězka Wimbledonu Petra Kvitová, mezi muži Jiří Veselý. Turnaj se uskuteční bez přítomnosti fanoušků a bude vysílán v České televizi.

Pořadatelé dnes zveřejnili složení a dvanáctou hráčku světa Kvitovou v pavouku doplní Karolína Muchová (26. v žebříčku WTA), Barbora Strýcová (31.), Kateřina Siniaková (54.), Kristýna Plíšková (69.), Barbora Krejčíková (115.), Lucie Hradecká (474.) a juniorka Linda Fruhvirtová. Ženy budou hrát na tvrdém povrchu.

V mužské osmičce, která se utká na antuce, se s Veselým (65. v pořadí ATP) představí Lukáš Rosol (180.), Zdeněk Kolář (229.), Tomáš Macháč (26.), Vít Kopřiva (320.), Michael Vrbenský (405.), Jonáš Forejtek (436.) a Jiří Lehečka (617.).

"Těší mě, že se v akci předvedou všichni čeští hráči, kterým to situace dovolí. Díky tomu nás čeká ojedinělá podívaná. Díky síle českého tenisu a rychlosti, s jakou jsme akci připravili, se do Prahy dívá celý tenisový svět. Je to pro nás čest i výzva. Věřím, že i tenis přispěje k postupnému navracení naší společnosti k normálu," uvedl prezident tenisového svazu Ivo Kaderka v tiskové zprávě.

Účast původně přislíbila i Karolína Plíšková, ale s tím, že musí být zdravotně v pořádku. "V posledních týdnech jsem léčila zraněná záda a teprve postupně zvyšuji tréninkové dávky. Až o víkendu přijede trenér (Daniel) Vallverdu a začnu naplno trénovat. Na ostrý zápas se teď necítím," vysvětlila svoji neúčast.

Nabídku hrát měla i loňská finalistka Roland Garros a světová osmnáctka Markéta Vondroušová. Na kurt se však nedostane kvůli netenisovým povinnostem. "Ve dnech turnaje se stěhuji a vrcholí má příprava na maturitu, tak jsem se omluvila, ale s účastí v týmové soutěži, až budu mít vše za sebou, již počítám," slíbila Vondroušová.

Ze současné české elity chybí Marie Bouzková (47.), která se až počátkem června vrací z USA.

Čtvrtfinálové zápasy jsou na programu v úterý 26. května, ve středu semifinále a finále ve čtvrtek od 12:00 (muži) a 14:00 (ženy).

Na zahajovací boje ve Stromovce navážou turnaje O trofej solidarity a naděje ČTS by Moneta vždy pro 16 hráčů a hráček. Hrát se bude i soutěž družstev. Mezinárodní sezona okruhů ATP i WTA začne kvůli koronaviru nejdříve v srpnu.