Moskva - Karolína Plíšková má přes brzké vyřazení v Moskvě jistý start na Turnaji mistryň. Její konkurentka na poslední postupové místo Kiki Bertensová z Nizozemska totiž svůj úvodní duel na turnaji v ruské metropoli rovněž nezvládla a ve druhém kole vypadla s Aljaksandrou Sasnovičovou. V Singapuru se tak představí rekordní počet sedmi českých tenistek.

Plíšková neměla postup na závěrečný turnaj sezony ve svých rukách poté, co dnes v Moskvě nečekaně podlehla domácí Věře Zvonarevové 1:6, 2:6. Šanci tím dala Bertensové, která ji mohla v žebříčku pro Singapur předstihnout, pokud by postoupila do semifinále.

Čtvrtá nasazená Bertensová však ve vyrovnaném duelu s Běloruskou Sasnovičovou neuspěla a prohrála 3:6, 6:4, 3:6. Její šanci na účast v Singapuru může oživit případné odhlášení zraněné světové jedničky Simony Halepové.

"Bohužel se mi ten zápas nepovedl a Věra hrála doma opravdu dobře. Postup do Singapuru teď nemám ve svých rukou," uvedla Plíšková na svém webu.

Po cestě z Číny evidentně unavená Plíšková prohrála s finalistkou moskevského turnaje z roku 2008 první set za 21 minut a neudržela si ani jednou podání. Ve druhém získala s hráčkou z kvalifikace dvě hry, ale jinak na výtečně hrající a skoro nechybující někdejší světovou dvojku Zvonarevovou nenašla protizbraň.

Prohra Plíškové znamená, že se na Turnaj mistryň kvalifikovala Ukrajinka Elina Svitolinová.

Stále je možnost, že na vrcholu sezony bude chybět světová jednička Halepová. Rumunka má vyhřezlou ploténku a lékaři ji varovali, že si dalším hraním může způsobit dlouhodobé problémy. "Velice pochybuji, že budu moci hrát v Singapuru, protože je to hodně brzy," řekla v pondělí Halepová po odhlášení z Moskvy.

Plíšková může mezi nejlepší osmičkou sezony doplnit Petru Kvitovou, která už do Singapuru odletěla. Turnaj mistryň začne v neděli.

Výsledky tenisových turnajů

(řazeno podle výše dotace)

Turnaj mužů a žen v Moskvě

(tvrdý povrch, dotace muži 936.435 dolarů / ženy 932.866 dolarů):

Muži:

Dvouhra - 1. kolo:

Herbert (Fr.) - Bublik (Kaz.) 6:3, 6:4, Berankis (Lit.) - Bedene (Slovin.) 3:6, 7:6 (7:3), 7:5 (7:5), Chačanov (3-Rus.) - Rosol (ČR) 6:4, 7:5, Gerasimov (Běl.) - Paire (Fr.) 6:4, 6:4.

Ženy:

Dvouhra - 2. kolo:

Zvonarevová (Rus.) - Karolína Plíšková (2-ČR) 6:1, 6:2, Džabúrová (Tun.) - Stephensová (3-USA) 6:3, 6:2, Kontaveitová (8-Est.) - Mladenovicová (Fr.) 6:2, 7:6 (7:3), Sevastovová (5-Lot.) - Putincevová (Kaz.) 7:5, 4:6, 6:4, Pavljučenkovová (Rus.) - Grammatikopuluová (Řec.) 7:5, 6:0, Sasnovičová (Běl.) - Bertensová (4-Niz.) 6:3, 4:6, 6:3.