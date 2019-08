Karolína Plíšková je ve 3. kole US Open, Federer znovu otáčel zápas

Česká tenistka Karolína Plíšková ve 2. kole US Open.

Česká tenistka Karolína Plíšková ve 2. kole US Open. ČTK/AP/Eduardo Munoz Alvarez

New York - Tenistka Karolína Plíšková postoupila do 3. kola grandslamového US Open. Pod zataženou střechou kurtu Arthura Ashe zdolala Mariam Bolkvadzeovou z Gruzie 6:1 a 6:4. Hrát měla i Karolína Muchová proti Sie Šu-wej z Tchaj-wanu, ale kvůli dešti byl program na menších newyorských dvorcích nejprve o několik hodin odložen a nakonec ve středu zrušen.

Turnajová trojka Plíšková měla štěstí, že se ve Flushing Meadows dostala na největší kurt se zatahovací střechou. V halových podmínkách měla zápas se soupeřkou z kvalifikace, která v žebříčku WTA figuruje na 202. místě a hrála s obvázaným levým lýtkem a pravým stehenním svalem, od začátku pod kontrolou.

"Jsem ráda, že moje podání bylo lepší než v prvním kole. Hrála jsem solidně, nemusela jsem předvést svůj nejlepší tenis," řekla Plíšková. "Měla jsem štěstí, že jsem mohla nastoupit podle plánu. Ostatní kvůli dešti musí čekat," říkala.

Dvacetiminutovou první sadu Plíšková ukončila jedním ze svých devíti es v utkání. Ve druhém setu získala brejk na 2:1 a pak poprvé a naposledy v utkání přišla o servis. Levou rukou hrající soupeřku vyřadila za hodinu a pět minut.

O osmifinále bude finalistka turnaje z roku 2016 Plíšková hrát s vítězkou utkání mezi Ons Džabúrovou z Tuniska a Běloruskou Aljaksandrou Sasnovičovou.

Wimbledonská čtvrtfinalistka Muchová se na kurt číslo čtyři, kde měla zápas hrát, na chvilku dostala. Se Sie Šu-wej tam v 17:30 místního času (23:30 SELČ), deset minut poseděly pod deštníky a pak jim rozhodčí oznámil, že zase mají jít do šatny. Muchová se usmívala a devětadvacátá nasazená Sie Šu-wej mávala fanouškům.

Na US Open se dnes hraje pouze na dvou největších kurtech se zatahovacími střechami. K postupu toho využili Švýcar Roger Federer či Ukrajinka Elina Svitolinová.

Federer znovu prohrál na US Open první set, ale i druhé kolo zvládl. Pětinásobný newyorský šampion porazil pod zataženou střechou Damira Džumhura z Bosny 3:6, 6:2, 6:3 a 6:4.

Federer odehrál stý zápas na závěrečném grandslamu sezony a připsal si 87. výhru. Ve druhém kole nenašel ve Flushing Meadows přemožitele ani jednou.

V prvním duelu přišel letos třetí nasazený hráč o první sadu s Indem Sumitem Nagalem, ale pak dominoval. Stejný vývoj měl Federerův souboj s Džumhurem, s kterým přišel v úvodním dějství dvakrát o servis, ale ve zbytku zápasu už podání dokázal udržet.

"Měl jsem tam ještě pár ošemetných okamžiků, ale opakoval jsem si, že si podání neztratím, a vydržel jsem pevný. Dělal jsem od druhého setu mnohem míň chyb a lépe útočil. Do dalšího zápasu mi to dodá sebevědomí," řekl Švýcar.

Grandslamový turnaj US Open v New Yorku

(tvrdý povrch, dotace 57,24 milionu dolarů):

Muži:

Dvouhra - 2. kolo:

Federer (3-Švýc.) - Džumhur (Bos.) 3:6. 6:2, 6:3, 6:4, Nišikori (7-Jap.) - Klahn (USA) 6:2, 4:6, 6:3, 7:5, Dimitrov (Bulh.) - Čorič (12-Chorv.) bez boje.

Ženy:

Dvouhra - 2. kolo:

Karolína Plíšková (3-ČR) - Bolkvadzeová (Gruz.) 6:1, 6:4, Svitolinová (5-Ukr.) - V. Williamsová (USA) 6:4, 6:4.