Tokio - Česká tenistka Karolína Plíšková postoupila na turnaji v Tokiu do finále, když Chorvatku Donnu Vekičovou zdolala ve třech setech 6:2, 4:6, 6:3. Po dubnovém triumfu na antuce ve Stuttgartu se o svůj druhý letošní titul utká na tvrdém povrchu s domácí favoritkou Naomi Ósakaovou. Japonská vítězka US Open ve druhém semifinále vyřadila Italku Camilu Giorgiovou hladce 6:2, 6:3.

Vekičová je na světovém žebříčku až na 45. místě, ale v Tokiu už vyřadila dvě hráčky ze světové desítky Američanku Sloane Stephensovou a Francouzku Caroline Garciaovou. Proti čtvrté nasazené Plíškové nezačala dobře a hned na úvod dvakrát ztratila podání. Česká tenistka tak za třicet minut bez problémů získala první set.

Také ve druhém Plíškové vedla, ale za stavu 3:2 prohrála svůj servis a pak si to ještě dvakrát zopakovala. První setbol sice ještě odvrátila, ale při druhém si Chorvatka vynutila třetí set. V něm už favoritka nezaváhala, ve třetím gamu se jí povedl brejk a za dvě hodiny a šest minut proměnila třetí mečbol v postup do finále.

V Tokiu odehrála už třetí třísetovou bitvu. "Jo, byl to další dlouhý den," přikývla Plíšková na kurtu. "Mám pocit, že se každým zápasem zlepšuju, ale lepší jsou i soupeřky. Bylo to ale semifinále, takže to je logické," doplnila.

"Donna hrála výborně a nepodávala jsem nejlépe. Postupem času jsem začala být unavená a neservírovala rychle, jak bych si představovala. Ale vyhrála jsem, a to je důležité. Znamená to, že mám zase šanci se zlepšit," řekla Češka.

S Ósakaovou bude hrát potřetí. Před dvěma lety v Torontu Japonka za stavu 1:1 na sety vzdala, letos v Indian Wells Plíškovou vyřadila ve čtvrtfinále hladce 6:2, 6:3. V Tokiu zatím neztratila ani set, Giorgiovou zdolala za 72 minut.

"Poslední zápas v turnaji bývá nejtěžší, ale už víte, že do něj můžete dát úplně všechno. Zároveň si chci finále užít, protože o titul se nehraje každý týden. Zkusím předvést nejlepší tenis a vyhrát," řekla Plíšková, která má ve finále bilanci 10:10.

Postupem do finále se navíc ve virtuálním pořadí sezony posunula na osmé místo zajišťující start na Turnaji mistryň, ale o cestu do Singapuru bude muset ještě bojovat na nadcházejících velkých turnajích ve Wu-chanu a v Pekingu.

Výsledky tenisového turnaje žen v Tokiu

(tvrdý povrch, dotace 799.000 dolarů):

Dvouhra - semifinále:

Karolína Plíšková (4-ČR) - Vekičová (Chorv.) 6:2, 4:6, 6:3, Ósakaová (3-Jap.) - Giorgiová (It.) 6:2, 6:3.