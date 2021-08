Karolína Plíšková i Siniaková postoupily do 2. kola US Open

New York - Tenistka Karolína Plíšková zvládla na grandslamu pojedenadvacáté v řadě úvodní kolo. Turnajová čtyřka letošního US Open si dnes poradila s domácí Catherine McNallyovou 6:3 a 6:4. Znovu po třech postoupila v New Yorku do druhého kola Kateřina Siniaková, která vyhrála nad Anastasijí Sevastovovou z Lotyšska 7:6 a 6:3.

Hrát druhý den turnaje budou ve Flushing Meadows i desátá nasazená Petra Kvitová, dvaadvacítka Karolína Muchová a úspěšná kvalifikantka Kristýna Plíšková.

Karolína Plíšková získala bez větších problémů první set a ve druhém vedla nad 130. hráčkou světa, která dostala do hlavní soutěže divokou kartu, už 3:0. Devatenáctiletá Američanka začala hrát odvážněji, Plíšková naopak chybovala a nechala soupeřku srovnat na 3:3. V koncovce ale Češka znovu vzala Američance servis a při svém podání duel ukončila dvěma esy.

"Začala jsem výborně, pak jsem trošku ztratila koncentraci, dělala lehké chyby a udělala z toho trošku drama. Ona se zlepšila, ukázala, že má ze čtyřhry dobrý return. Moc mi nešel servis, chybělo mi časování. Za jeho pomoci bych to měla snadnější, ale na returnu a odzadu to bylo solidní," řekla na kurtu Plíšková, která dala osm es a udělala i šest dvojchyb.

Další soupeřkou české jedničky bude Amanda Anisimová z USA (75. WTA), které ve třech vzájemných zápasech nepovolila ani set. Letos ji zdolala nedávno v Montrealu.

Siniaková šla v prvním setu čtyřikrát do brejku a pokaždé vzápětí přišla o podání, dvakrát z toho set nedopodávala. V tie-breaku uspěla poměrem 8:6. Druhý set rozhodl jediný brejk, který Češka získala v šesté hře, a utkání podobně jako Plíšková ukončila esem.

"Mám radost, že jsem to vybojovala. Nebyla jsem úplně solidní ve svých úderech. Nemohla jsem s ní hrát dlouhé výměny, protože ona v nich má přehled a dělá si s míčem, co chce. Nebylo to nic jednoduchého, protože to teď na těch kurtech a s těmi míčky úplně necítím," řekla.

Ve druhém kole US Open byla Siniaková naposledy v roce 2018. Tehdy se dostala ještě o kolo dále a vyrovnat své maximum v turnaji se pokusí v utkání s Marií Sakkariovou z Řecka. "Zápasy s ní jsou vždy dlouhé, těžké a vyrovnané," řekla SIniaková, která vede vzájemnou bilanci 2:1.

Tenisový grandslamový turnaj US Open. v New Yorku

(tvrdý povrch, dotace 57,5 milionu dolarů)

Muži:

Dvouhra - 1. kolo:

Escobedo (USA) - Cuevas (Urug.) 6:1, 6:3, 6:1, McDonald (USA) - Goffin (27-Belg.) 6:2, 7:5, 6:3, A. Zverev (4-Něm.) - Querrey (USA) 6:4, 7:5, 6:2, Hurkacz (10-Pol.) - Gerasimov (Běl.) 6:3, 6:4, 6:3, Karacev (21-Rus.) - Munar (Šp.) 7:5, 1:6, 6:3, 6:2, Opelka (22-USA) - Kwon Sun-u (Korea) 7:6 (7:3), 6:4, 6:4, Harris (JAR) - Chačanov (25-Rus.) 6:4, 1:6, 4:6, 6:3, 6:2, Nišikori (Jap.) - Caruso (It.) 6:1, 6:1, 5:7, 6:3, Musetti (It.) - Nava (USA) 6:7 (5:7), 6:4, 6:1, 6:3, Kudla (USA) - Djere (Srb.) 6:4, 3:6, 7:5, 7:6 (7:4).

Ženy:

Dvouhra - 1. kolo:

Karolína Plíšková (4-ČR) - McNallyová (USA) 6:3, 6:4, Sakkariová (17-Řec.) - Kosťuková (Ukr.) 6:4, 6:3, Martičová (30-Chorv.) - Galfiová (Maď.) 6:3, 6:2, Čang Šuaj (Čína) - Baptisteová (USA) 6:3, 6:4, Tomljanovicová (Austr.) - Volynetsová (USA) 6:3, 6:1, Siniaková (ČR) - Sevastovová (Lot.) 7:6 (8:6), 6:3, Bencicová (11-Švýc.) - Rusová (Niz.) 6:4, 6:4, Badosaová (24-Šp.) - Van Uytvancková (Belg.) 6:4, 6:3, Trevisanová (It.) - Vandewegheová (USA) 6:1, 7:5, Anisimovová (USA) - Dijasová (Kaz.) 7:5, 6:2.