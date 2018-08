New York - Tenistka Karolína Plíšková zvládla vstup do US Open. Osmá nasazená v prvním kole sice udělala osm dvojchyb a čtyřikrát přišla o servis, ale Zarinu Dijasovou z Kazachstánu porazila 6:4 a 7:6. Do druhého kola prošla i grandslamová debutantka Karolína Muchová. Překvapivě naopak skončila Rumunka Simona Halepová, která vypadla na US Open jako první světová jednička v open éře hned v 1. kole.

Svůj zápas už rozehrála třiadvacátá nasazená Barbora Strýcová. První den ještě nastoupí Lucie Šafářová a Marie Bouzková, která bude v případě výhry další soupeřkou předloňské finalistky newyorského grandslamu Plíškové.

Šestadvacetileté Plíškové se před cestou do New Yorku na amerických betonech nedařilo. Během léta propustila kouče Tomáše Krupu a angažovala Australanku Rennae Stubbsovou, ale ta má ve Flushing Meadows povinnosti v televizi, a proto českou tenistku vede Španělka Conchita Martínezová.

Vítězka Wimbledonu z roku 1994 Martínezová v rozehrávce často ukazovala Plíškové palec nahoru a česká hráčka pak duel s Dijasovou dobře rozjela. Soupeřce vzala podání hned v první hře, ale v tradičně horkém odpoledni střídala dobré okamžiky s horšími a i kvůli dvěma dvojchybám ve čtvrté hře o brejk přišla.

Ani ve zbytku utkání nepůsobila Plíšková suverénně. Po zisku prvního setu ve druhém vedla 4:2, ale za stavu 4:5 odvrátila při svém podání čtyři setboly. Pak zápas za stavu 6:5 nedopodávala a nakonec ho ukončila vítězstvím 7:4 v tie-breaku.

"Moc jsem chtěla vyhrát druhý set a nehrát třetí. Mám ráda zdejší podmínky, kurty jsou rychlé, což mojí hře sedí. Proto si tady věřím," řekla na kurtu loňská čtvrtfinalistka Plíšková a ke změnám ve svém týmu dodala: "Jsem ráda, že mám kolem sebe dvě legendy. Potřebuju trochu španělského drilu, což Conchita přináší."

Muchová postoupila do hlavní soutěže z kvalifikace a v 1. kole zdolala Dajanu Jastremskou z Ukrajiny díky rychlé hře 6:4 a 6:2. Ve druhém kole si dvaadvacetiletá tenistka zahraje se Španělkou Garbiňe Muguruzaovou, bývalou světovou jedničkou a dvojnásobnou grandslamovou šampionkou.

Od roku 1968, odkdy se datuje open éra, je Halepová pátou hráčkou, která v pozici světové jedničky nepřešla na grandslamu úvodní kolo. Před ní nezvládly zahajovací zápas její krajanka Virginia Ruziciová na Australian Open v roce 1979, Němka Steffi Grafová ve Wimbledonu 1994, dvakrát Švýcarka Martina Hingisová (ve Wimbledonu 1999 a 2001) a loni Němka Angelique Kerberová na Roland Garros.

"Nehrála jsem nejlépe a ona hrála výborně. Věděla jsem, že to umí. Zatlačila mě a já se z toho nedostala," řekla Halepová. "Nenašla jsem rytmus a prohrála, tak to je. Nemám moc co říct. Žádné drama, ale je to nepříjemné."

Před rokem došla třiatřicetiletá Kanepiová na US Open z kvalifikace až do čtvrtfinále a na své výkony nyní navázala. Do Halepové se pustila zostra a na zrekonstruovaném kurtu Louise Armstronga vedla za 22 minut 5:1. Ve druhém setu Halepová srovnala z 0:3 na 4:4, ale poslední dva gamy získala 44. hráčka světa Kanepiová a podruhé v kariéře porazila první hráčku světa. "Celý zápas jsem vydržela hrát agresivně," řekla Estonka, která nasázela 26 vítězných úderů.

"New York jsem vždycky milovala," prohlásila Kanepiová, která hrála na US Open čtvrtfinále i v roce 2010. "Miluju zdejší atmosféru, kurty i klima."

Halepová si přitom před turnajem věřila, jelikož zvítězila v Montrealu a v Cincinnati prohrála až ve finále. Na US Open ale dopadla stejně jako loni, kdy nestačila na Rusku Marii Šarapovovou. "Horší to být nemůže," říkala Rumunka před turnajem.

Loni hrála US Open jako nejvýše postavená hráčka dvouhry v žebříčku WTA Karolína Plíšková a s turnajem se rozloučila ve čtvrtfinále.

Bývalí šampioni Murray a Wawrinka jsou ve druhém kole

Bývalí vítězové tenisového US Open Andy Murray a Stan Wawrinka jsou na newyorském turnaji ve druhém kole. Brit Murray v prvním grandslamovém duelu po více než roce vyřadil v 1. kole 6:7, 6:3, 7:5, 6:3 Australana Jamese Duckwortha. Švýcar Wawrinka stejně jako před necelými dvěma měsíci ve Wimbledonu porazil nasazeného Bulhara Grigora Dimitrova, tentokrát jednoznačně 6:3, 6:2, 7:5.

Bývalá světová jednička Murray se na grandslamu představil poprvé od loňského Wimbledonu, po němž téměř rok nehrál kvůli problémům s kyčlí. Jednatřicetiletý Brit, jenž na US Open získal v roce 2012 první ze svých tří grandslamových titulů, startuje v New Yorku díky chráněnému žebříčku a zápas s Duckworthem ukončil po třech a čtvrt hodinách.

Třiatřicetiletý Wawrinka vyhrál US Open v roce 2016 a loni nemohl titul obhajovat kvůli problémům s levým kolenem, s nímž se podrobil dvěma operacím. Bývalý třetí hráč světa kvůli tomu klesl až do třetí stovky, ale nyní se pomalu posouvá vzhůru. I tak se však do hlavní soutěže ve Flushing Meadows dostal pouze díky volné kartě pořadatelů, aktuálně mu patří 101. místo.

V druhém kole bude mít Wawrinka mnohem méně zvučného soupeře než loňského vítěze Turnaje mistrů Dimitrova, utká se s francouzským kvalifikantem Ugem Humbertem.

Grandslamový turnaj US Open v New Yorku

(tvrdý povrch, dotace 53 milionů dolarů):

Muži:

Dvouhra - 1. kolo:

Wawrinka (Švýc.) - Dimitrov (8-Bulh.) 6:3, 6:2, 7:5, Lorenzi (It.) - Edmund (16-Brit.) 4:6, 6:4, 7:5, 6:1, Sock (18-USA) - Andreozzi (Arg.) 6:0, 7:6 (7:4), 6:2, Raonic (25-Kan.) - Berlocq (Arg.) 7:6 (7:4), 6:4, 1:6, 6:3, Chačanov (27-Rus.) - Ramos (Šp.) 6:3, 6:2, 6:3, Pella (Arg.) - Ruud (Nor.) 6:4, 6:4, 6:1, Simon (Fr.) - Harris (JAR) 6:2, 6:2, 6:3, Isner (11-USA) - Klahn (USA) 7:6 (7:3), 6:3, 6:4, Kubler (Austr.) - Bautista (19-Šp.) 6:3, 6:3, 6:4, Jarry (Chile) - Gojowczyk (Něm.) 7:6 (7:4), 4:6, 6:1, 7:5, Humbert (Fr.) - Altamirano (USA) 6:3, 7:6 (7:4), 6:3, Verdasco (31-Šp.) - F. López (Šp.) 6:2, 7:5, 6:4, Murray (Brit.) - Duckworth (Austr.) 6:7 (5:7), 6:3, 7:5, 6:3, Sonego (It.) - Müller (Luc.) 7:6 (7:2), 6:7 (9:11), 5:7, 7:6 (8:6), 6:2

Ženy:

Dvouhra - 1. kolo:

Karolína Plíšková (8-ČR) - Dijasová (Kaz.) 6:4, 7:6 (7:4), Muchová (ČR) - Jastremská (Ukr.) 6:4, 6:2, Kanepiová (Est.) - Halepová (1-Rum.) 6:2, 6:4, Svitolinová (7-Ukr.) - Vickeryová (USA) 6:3, 1:6, 6:1, Wang Čchiang (Čína) - Rybáriková (31-SR) 6:2, 6:2, Teichmannová (Švýc.) - Jakupovičová (Slovin.) 6:3, 6:0, Lapková (Běl.) - Bondarenková (Ukr.) 6:3, 6:3, Beguová (Rum.) - Bradyová (USA) 6:3, 6:3, Mertensová (15-Belg.) - Naraová (Jap.) 6:2, 6:7 (5:7), 7:5, Kingová (USA) - Vichljancevová (Rus.) 7:6 (7:4), 6:3, Muguruzaová (12-Šp.) - Šuaj Čang (Čína) 6:3, 6:0, Bartyová (18-Austr.) - Džabúrová (Tun.) 6:1, 6:3, Makarovová (Rus.) - Watsonová (Brit.) 6:1, 3:6, 6:3, Giorgiová (It.) - Osuigweová (USA) 6:4, 6:1, Petersonová (Švéd.) - Pavljučenkovová (27-Rus.) 1:6, 6:4, 6:3, Mariaová (Něm.) - A. Radwaňská (Pol.) 6:3, 6:3.