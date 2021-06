Karolína Plíšková a Martincová si zahrají ve Wimbledonu druhé kolo

Londýn - Tenistka Karolína Plíšková po letošní první výhře na trávě postoupila do druhého kola Wimbledonu. Turnajová osmička dnes v All England Clubu porazila semifinalistku letošního Roland Garros Slovinku Tamaru Zidanšekovou 7:5 a 6:4. Poprvé na londýnském grandslamu postoupila do 2. kola Tereza Martincová, naopak skončila Marie Bouzková.

Do hry dnes zasáhne i šampionka antukového French Open Barbora Krejčíková, kterou čeká premiéra v hlavní soutěži dvouhry ve Wimbledonu, a hrát bude s Dánkou Clarou Tausonovou. Až na závěr dne nastoupí Markéta Vondroušová proti 24. nasazené Estonce Anett Kontaveitové a také Kateřina Siniaková. Tu čeká duel s Číňankou Wang Ja-fan, náhradnicí za domácí Johannu Kontaovou, která musela odstoupit kvůli karanténě nařízené za kontakt s jedním z členů jejího týmu, jenž byl pozitivní na covid-19.

Karolína Plíšková v utkání se Zidanšekovou prohrávala 0:3 a za stavu 3:5 odvrátila při podání soupeřky setbol. První sadu otočila a k zisku druhé jí stačil jeden brejk z páté hry. Oba sety ukončila esem. Ve druhém kole se utká s Chorvatkou Donnou Vekičovou.

Martincová porazila turnajovou osmadvacítku Alison Riskeovou z USA 6:2, 4:6 a 6:1. O premiérový postup do třetího kola na grandslamu bude hrát s Nadiou Podoroskou z Argentiny.

Bouzková rozehrála zápas s Věrou Zvonarevovou v pondělí a za stavu 5:7 a 2:2 byl kvůli tmě přerušen. V dohrávce ztratila Češka podání na 4:5 a Rusa set dopodávala. Vítězce juniorky na US Open 2014 Bouzkové se zatím mezi ženami na grandslamech nedaří, z deseti startů v hlavních soutěžích prohrála devětkrát v 1. kole.

Tenisový turnaj Wimbledon v Londýně

(tráva, dotace 35 milionů liber)

Ženy:

Dvouhra - 1. kolo:

Karolína Plíšková (8-ČR) - Zidanšeková (Slovin.) 7:5, 6:4, Sakkariová (15-Řec.) - Rusová (Niz.) 6:1, 6:1, Džabúrová (21-Tun.) - Petersonová (Švéd.) 6:2, 6:1, Vekičová (Chorv.) - Potapovová (Rus.) 6:1, 6:4.