Brno - Nejvyšší správní soud dnes začne projednávat kárnou žalobu na pražského soudce Jaroslava Pytlouna. Podle předsedy Městského soudu v Praze Libora Vávry postupoval nedůsledně v kauze obžalovaných advokátů Karla a Lenky Hnilicových. Nakonec jejich stíhání zastavil kvůli promlčení.

Hnilicovi původně dostali podmíněné tresty za útisk nájemníků, projednání svého odvolání před Pytlounovým senátem ale následně oddalovali mimo jiné zdravotními omluvenkami. Pravomocný odsuzující rozsudek by pro právníky mohl znamenat i to, že by nadále nesměli vykonávat advokátní praxi.

Kárná žaloba Pytlounovi konkrétně vytýká například to, že nestanovil lhůtu k vypracování posudku ohledně zdravotního stavu Hnilicové a dostatečně neurgoval jeho vyhotovení. Zaviněně tím prý porušil povinnosti soudce a ohrozil důvěru v nezávislé, nestranné, odborné a spravedlivé rozhodování soudů.

Nejvyšší správní soud může v kárném řízení podle závažnosti provinění uložit důtku, snížení platu, odvolání z funkce předsedy senátu nebo nejpřísnější odvolání z funkce soudce. Vávra však podle dostupných informací nic takového nepožaduje, za dostačující považuje projednání kauzy.