Karlsson vyřešil problémy s třísly a vyhlíží přestup ze San Jose

San Jose (USA) - Švédský hokejista Erik Karlsson ze San Jose se podrobil operaci, kterou vyřešil své dlouhodobé problémy s třísly, a podle vyjádření Sharks bude připraven na příští sezonu NHL. Devětadvacetiletý obránce, jenž se v létě po vypršení smlouvy stane volným agentem, ale bude s největší pravděpodobností pokračovat v kariéře v jiném klubu.

Karlsson měl s třísly problémy po celou sezonu. Ze zdravotních důvodů přišel o 29 zápasů, vynechal i 17 z posledních 18 duelů základní části. Na play off se do týmu vrátil, v pátém utkání finále Západní konference si ale zranění obnovil a do šestého utkání, po něm Sharks sérii se St. Louis prohráli, už nezasáhl.

Dvojnásobný držitel Norrisovy trofeje pro nejlepšího obránce NHL, který do San Jose přišel před sezonou v rámci výměny z Ottawy, prožil bodově nejhorší ročník v kariéře. Do statistik si zapsal tři góly a 42 asistencí.

Podle spekulací kanadských médií by se Karlsson rád vrátil do Ottawy, která ho v roce 2008 draftovala a za kterou odehrál v NHL prvních devět sezon, nebo do Montrealu. Kanadským klubům dává přednost údajně kvůli své kanadské manželce, jíž se stýská po domově. Senators mu podle médií před loňskou výměnou nabízeli nový osmiletý kontrakt na 80 milionů dolarů.