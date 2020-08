Karlovým Varům pomůže v úvodu extraligy i Lauko

Ilustrační foto - Trénink české hokejové reprezentace do 20 let před mistrovstvím světa v Ostravě a Třinci, 19. prosince 2019 ve Frýdku-Místku. Útočník Jakub Lauko.

Ilustrační foto - Trénink české hokejové reprezentace do 20 let před mistrovstvím světa v Ostravě a Třinci, 19. prosince 2019 ve Frýdku-Místku. Útočník Jakub Lauko. ČTK/Pryček Vladimír

Karlovy Vary - Hokejisty Karlových Varů posílí minimálně v úvodu extraligové sezony útočník Jakub Lauko z Bostonu. Klub oznámil jeho příchod na webu. Již dříve zvolil při opožděném startu příštího ročníku zámořských soutěží stejnou cestu David Kaše, který patří v NHL Philadelphii.

Dvacetiletý Lauko podepsal předloni tříletý nováčkovský kontrakt s Bostonem, na premiéru v NHL ale zatím čeká. Minulou sezonu strávil na farmě za Providence Bruins v AHL a ve 22 zápasech zaznamenal devět bodů za pět branek a čtyři nahrávky. Měl patřit mezi lídry juniorské reprezentace na domácím mistrovství světa, jenže si hned v prvním vystoupení na turnaji poškodil kolenní vazy.

"Po odchodu Tomáše Rachůnka s Dávidem Grígerem jsme hledali rozdílové hráče. Když se naskytla možnost zapojit Jakuba Lauka, tak jsme neváhali," uvedl hlavní trenér a zároveň sportovní manažer Martin Pešout. "Myslím si, že se nám Jakub do mužstva typově hodí, a to jak rychlostně, tak i věkem. Byl pro nás finančně dostupný, takže jsme se s ním dohodli na spolupráci do doby, než se bude hlásit na kempu v Bostonu," dodal Pešout.

Lauko nad nabídkou Karlových Varů dlouho neváhal. "Začátkem července jsem se sešel s Martinem Pešoutem. Nabídl mi, jestli bych tu nechtěl začít trénovat a pokud by to situace dovolila, tak i začít hrát. Pro mě to byla vlastně jediná možnost trénování a hraní v Česku," připustil Lauko.

Pak už byl zapotřebí jen souhlas Bostonu. "Ta jednání nebyla jednoduchá, protože se muselo domluvit hodně věcí. Snad to bude všechno úplně v pořádku," uvedl Lauko, který by mohl nastoupit už v nejbližších zápasech poháru Generali Česká Cup.

Třiadvacetiletý Kaše, jenž má na kontě v NHL šest zápasů a jeden gól, dostal v průběhu minulého týdne souhlas jednat o hostování v Karlových Varech. Dnes podepsal smlouvu s Energií, kde by měl odehrát minimálně úvodní dva měsíce. "V mužstvu máme spoustu mladých hráčů a zapojením Davida dojde ke zvýšení kvality jak v tréninku, tak v zápase. Posouvá nám to i ostatní hráče," podotkl Pešout.

"Čekal jsem, jestli mě povolají ještě do tréninkového kempu na play off NHL. Když se tak nestalo, prioritou pro mě bylo zahájit novou sezonu v Česku. Chtěl jsem hrát co nejblíže domovu, což se mi povedlo. Po dlouhé době si zase zahraju v Česku, moc se na to těším. Myslím, že pro mě je to v téhle situaci ta nejlepší možnost. Budu se snažit pomoct a hrát co nejlépe," řekl Kaše, jenž by měl rovněž brzy za Karlovy Vary nastoupit.

"Jednání bylo z naší strany velice opatrné, ale ze strany Philadelphie jsme zaznamenali velikou vstřícnost. Při naší finanční situaci jsme si nemohli vyskakovat, dávat velké smlouvy. Jsem velice rád, že to David pojal tak, že chce hrát hokej a ne si tady vydělat peníze," uvedl Pešout.