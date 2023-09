Karlovy Vary ztratily první body v sezoně, prohrály v Olomouc 3:4

Olomouc - Hokejisté Karlových Varů prohráli v 3. kole extraligy v Olomouci 3:4 a ztratili první body v sezoně. Hanáci i podruhé v ročníku doma vyhráli a v čase 57:40 o tom rozhodl v přesilovce pěti proti třem Jan Knotek. Třemi body za dvě branky a jednu asistenci k tomu přispěl Jakub Navrátil.

Olomouc, která v minulé sezoně vyřadila Energii v předkole po výhře 2:1 na zápasy, byla v první třetině mírně aktivnějším týmem. Neprosadila se ale ze hry ani ze dvou přesilových her a svoji střeleckou převahu tak ve vedení nepřetavila.

Karlovy Vary brankáře Konráda až do poslední minuty první třetiny příliš neprověřily. V ní hned dvakrát zahrozily, slovenský brankář však své zaváhání u zadního mantinelu napravil a puk za svá záda nepustil.

Hostům vyšel vstup do druhé třetiny, kdy se dostali do vedení zásluhou Grígera, který nadvakrát dorazil do sítě Mikyskovo nahození. Olomouc měla několik příležitostí k vyrovnání ještě před polovinou hrací doby, ale neujalo se bekhendové zakončení Knotka po návratu z trestné lavice, ani povedená teč Chmielewského, protože Frodl sklapl své betony včas.

Domácí se však dočkali v 31. minutě, kdy Klimkovu střelu dorazil do odkryté branky Navrátil. Po faulu Frodla a bitce Knotka se Stříteským hrála Olomouc přesilovou hru pěti proti třem, během které gólman Energie několika dobrými zákroky svůj tým podržel. Domácím se i přesto podařilo otočit vývoj zápasu, když svůj druhý gól v utkání vstřelil Navrátil.

Ve třetí třetině převzaly iniciativu Karlovy Vary a byly za to odměněny hned dvěma góly. Nejdříve vyrovnal během přesilové hry pěti proti třem přesnou střelou Plutnar a poté v další přesilové hře překonal Konráda střelou z první Rachůnek.

Olomouc však přišla s rychlou odpovědí a po brance Řezníčka byl znovu stav nerozhodný. Ten ale nevydržel dlouho, když o dvě minuty později vstřelil vítěznou olomouckou branku ve hře pěti proti třem dorážející Knotek.

Hlasy trenérů po utkání:

Róbert Petrovický (Olomouc): "V první třetině jsme měli trochu navrch, ale v závěru jsme udělali pár chyb a soupeř ukázal svoji sílu. Ve druhé třetině jsme znovu měli trochu navíc, ale neproměnili jsme své šance. Třetí třetina byla divoká a obě mužstva ukázala v čem jsou silná. I díky přesilovým hrám se to otáčelo ze strany na stranu. Přesilové hry jsou o trpělivosti, ze začátku jsme z nich nedali branky, ale mělo to hlavu a patu. Dál na tom pracujeme, dnes jsme si tím pomohli a vstřelili během ní vítěznou branku. Závěr zápasu byl skvělý, odehrával se ve skvělé atmosféře a všichni se dostali do varu. Musím vyzdvihnout charakter mužstva za to, jak jsme to dnes zvládli."

Vojtěch Šik (Karlovy Vary): "Dnes to pro nás bylo extrémně těžké utkání. První třetinu jsme odehráli slušně s přijatelným výsledkem. Ve druhé třetině jsme vypadli z naší hry a měli jsme velký počet vyloučení. Ve třetí třetině jsme se chtěli do utkání vrátit, vrátili jsme se zpět k naší hře a pomohli jsme si přesilovými hrami. Pak jsme ale nevyhodili puk během oslabení, udělali zbytečný faul a to nás nakonec stálo body. Frodlovi ale nic vyčítat nebudeme, přesouval se s hrou po přihrávce přes osu. Dělal zákrok a jen svoji práci. Musíme se z tohoto zápasu poučit a začít zase pracovat.“

HC Olomouc - HC Energie Karlovy Vary 4:3 (0:0, 2:1, 2:2)

Branky a nahrávky: 31. Navrátil (Klimek, Švrček), 39. Navrátil (Macuh, Kucsera), 56. Řezníček (Kunc, Navrátil), 58. J. Knotek (Orsava, P. Musil) - 22. Gríger (D. Mikyska, T. Rachůnek), 53. Plutnar (Kružík, Hladonik), 54. T. Rachůnek (Stříteský). Rozhodčí: Jeřábek, Úlehla - Rampír, Bohuněk. Vyloučení: 5:7, navíc J. Knotek - Stříteský oba 5 min. Využití: 1:2. Diváci: 4229.

Sestavy:

Olomouc: Konrád - T. Černý, Ondrušek, A. Rutar, Sirota, Škůrek, Švrček, Řezníček - P. Musil, Nahodil, Klimek - Orsava, Kusko, Chmielewski - Bambula, J. Knotek, Navrátil - Kucsera, Macuh, Kunc. Trenér: J. Tomajko.

Karlovy Vary: Frodl - Havlín, Plutnar, Pulpán, Dlapa, Stříteský, D. Mikyska, Krajčík - O. Beránek, Černoch, Hladonik - Kangasniemi, Gríger, T. Rachůnek - Kružík, Jiskra, Redlich - O. Procházka, Kofroň, Koffer. Trenér: Bruk.