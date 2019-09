Karlovy Vary zdolaly na úvod sezony Zlín těsně 2:1

Karlovy Vary - Hokejisté Karlových Varů porazili v 1. kole extraligy Zlín těsně 2:1. Berani sice ještě v polovině utkání vedli zásluhou gólu Davida Noska z konce první třetiny, ale nakonec odjeli s prázdnou. Vyrovnání zařídil Ondřej Beránek, rozhodující gól dal ve 46. minutě Petr Koblasa.

Úvodní třetina nové sezony mezi domácí Energií a Zlínem vyšla lépe hostům. Od úvodního vhazování byl Zlín opticky aktivnější, ale pouze střela Szturce z mezikruží stála za větší pozornost. Poté, co Karlovarští nevyužili úvodní přesilovou hru, dostali na druhé straně Moravané po faulech Skuhravého a Kubky šanci hrát před první přestávkou minutu a půl přesilovku pět na tři. Z početní výhody uplynulo pouhých 11 vteřin, když jí bombou od modré čáry využil Nosek.

I na začátku druhého dějství byl lepší Zlín a jen díky Novotnému, který rozklekem bravurně zlikvidoval tutovku Kubiše, měli Karlovarští stále jen jednobrankové manko. První větší šanci Západočechů si vytvořil ve 25. minutě při samostatném nájezdu Beránek, ale Kašík si s jeho střelou poradil.

Akce karlovarského útočníka jako kdyby ale domácím vlila krev do žil. Zvýšená aktivita Energie vedla k tlaku v útočném písmu a nedovoleným zákrokům Beranů. Při opakovaném vyloučení Palmberga využil přesilovku ve 33. minutě agilní Beránek, který z bezprostřední blízkosti dotlačil za Kašíkova záda střelu Graňáka. V závěru této části hry mohl dostat Karlovy Vary do vedení Gríger střelou z předbrankového prostoru, na druhé straně kontroval ranou do ramena Novotného Kubiš.

Ve 45. minutě předvedl další výtečný zákrok Novotný vytěsněním Kubišovi střely. O minutu později se však po odražené střele dostal k puku Vondráček a nezištnou přihrávkou vyzval Beránka k otočení vývoje utkání.

Zlín se vehementně snažil o vyrovnání, k němuž měl nejblíže v 56. minutě, kdy po vyloučení Hlavy a Beránka hrál opět skoro minutu ve dvojnásobné početní výhodě. Při drtivém zámku chyběl k vyrovnání kousek, nejblíže k němu měl Palmberg, ale domácí gólman opět výtečně zasáhl. Zlínu nakonec k vyrovnání nepomohla ani dvouminutová hra bez brankáře.

Hlasy trenérů po utkání:

Tomáš Mariška (Karlovy Vary): "Zlín k nám přijel ve velmi dobré formě, věděli jsme, že je velmi silný a organizovaný, což se jednoznačně ukázalo v první třetině, kdy byl výrazně lepší než my. My jsme se v první třetině prakticky hledali. Jsem rád, že ve druhé třetině jsme se dokázali vrátit do zápasu, zlepšili pohyb a začali jsme hrát naší hru. Zatlačili jsme hosty do defenzivy a vytvořili jsme si nějaké šance. Ve třetí třetině bylo utkání hodně vyrovnané, bylo to o tom jednom gólu a o extrémní bojovnosti. Jsem rád, že jsme ten gól dali my a za přispění vynikajícího výkonu Novotného a obětavosti celého týmu jsme získali první tři body, za což jsme neskutečně rádi."

Antonín Stavjaňa (Zlín): "Bylo to první kolo a byla cítit nervozita z obou stran. Začali jsme velice utěšeně, v první třetině jsme měli více ze hry a hodně tomu napomohl gól z přesilovky. Naopak ve druhé dvacetiminutovce domácí přidali a pro nás to střídání, kdy jsme měli střídačku daleko, bylo hodně náročné. Měli jsme dvě vyloučení a dostali jsme se do defenzivy. V závěru jsme neměli ani tak šance jako spíše dobré pozice ke vstřelení druhé branky, ale nic z toho nebylo. Naopak domácí za celý zápas jednou ujeli a dali z toho vítězný gól."

HC Energie Karlovy Vary - PSG Berani Zlín 2:1 (0:1, 1:0, 1:0)

Branky a nahrávky: 33. Beránek (Graňák, T. Mikúš), 46. Koblasa (Vondráček) - 18. D. Nosek (Szturc, Honejsek). Rozhodčí: Pražák, Šindel - Gerát, Hynek. Vyloučení: 4:5, navíc Hlava (Karlovy Vary) 10 min. Využití: 1:1. Diváci: 3428.

Karlovy Vary: F. Novotný - Šenkeřík, Stříteský, Graňák, Plutnar, M. Rohan, Eminger, Kubka - Flek, Gríger, T. Rachůnek - Beránek, Raška, T. Mikúš - Kohout, T. Knotek, Hlava - Vondráček, Skuhravý, Koblasa. Trenéři: Pešout a Mariška.

Zlín: Kašík (60. Huf) - Nosek, Žižka, Gazda, Freibergs, Buchta, Řezníček, Ferenc - Szturc, P. Sedláček, Köhler - Šlahař, Herman, Kubiš - Okál, Palmberg, Honejsek - Kratochvil, Popelka, Fryšara. Trenéři: Stavjaňa a M. Hamrlík.