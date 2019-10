Karlovy Vary zdolaly Litvínov a zabraly po pěti prohrách

Karlovy Vary - Hokejisté Karlových Varů porazili v předehrávce 9. kola hokejové extraligy Litvínov 4:3 v prodloužení a zabrali po pěti porážkách za sebou. V čase 62:51 rozhodl útočník Petr Koblasa. Severočeši ve čtvrtém utkání venku v sezoně poprvé bodovali, ale prohráli šestý z posledních sedmi zápasů.

"Troufnu si říci, že po většinu zápasu jsme byli lepším mužstvem, až na závěr, kdy jsme to měli zvládnout lépe. Měli jsme se držet naší hry a nepouštět soupeře do tlaku, ze kterého zaslouženě vytěžil vyrovnávací gól. Jsme rádi, že i přes určité smolné momenty v zápase se mužstvo nepoložilo a utkání si vzalo zpátky. Dva body jsou pro nás cenné," řekl asistent trenéra Karlových Varů Tomáš Mariška.

Podkrušnohorské derby začalo v opatrnějším tempu a v úvodu si ani jeden tým nevytvořil větší brankovou příležitost. V 9. minutě ale kuriózním způsobem otevřel účet zápasu Petružálek, kterému stačilo pouze vložit hokejku do rozehrávky Graňáka a překvapený Novotný jen sledoval, jak puk skončil za jeho zády.

Když se domácí oklepali z nešťastné branky, prosmýkl se v 15. minutě mezi litvínovskými obránci Vondráček a prostřelil Januse mezi betony. Aktivnější Energie otočila skóre v 18. minutě. Při Kašparově vyloučení využil přesilovou hru Flek, který zužitkoval Grígerovu přihrávku zpoza branky.

Na začátku druhého dějství Novotný zlikvidoval příležitosti agilního Jarůška a Petružálka, ale ve 24. minutě za něj už zapadla Jarůškova nenápadná střela. Zatímco Litvínov potrestal v této fázi každou chybu domácích, pozorný Janus v polovině zápasu dokázal mimo jiné zneškodnit při samostatném nájezdu i Koblasův blafák.

Když následně po dorážce Skuhravého skončil puk za zády litvínovského gólmana, sudí po konzultaci s videorozhodčím branku neuznali. Ve 34. minutě neudržel nervy na uzdě Koblasa a po naražení protihráče na mantinel obdržel trest na dvě plus deset minut.

Ve třetí části po úvodním náporu Severočechů ujel Rachůnek a po 53 vteřinách hry vrátil vedení na stranu domácích. Po zbytek třetiny se šance střídaly na obou stranách. V závěru se hosté tlačili za vyrovnáním a v 58. minutě se dočkali. Bombou od pravého mantinelu se podruhé v zápase trefil Petružálek.

"Byl to dnes dost nervózní zápas. Tím, že se nově padá přímo, je sezona od začátku jiná. Nikdo nechce zůstat dlouho na konci tabulky. Myslím si ale, že se pořád jedná o začátek soutěže, o první zápasy, být na konci tabulky v této fázi ještě není tak kritické. Každopádně jsme si vědomi, že jsme v druhé půlce tabulky a musíme hrát lépe. V současné době je extraliga strašně moc vyrovnaná, každý může porazit každého," řekl litvínovský útočník Filip Helt.

Domácí ještě v poslední minutě řádné hrací doby mohli potrestat špatné střídání Litvínova, ale nabídnutou přesilovku nevyužili. A to ani její zbytek v prodloužení. V 63. minutě ale rozhodl ve prospěch Energie Koblasa, který projel přes celé hřiště a z levého kruhu překonal Januse.

"Hrajeme málo agresivně. Nehrajeme přímočaře, v čemž nás domácí přehráli. Vytváříme si málo gólových šancí tím, že puky nedáváme do brány a nevytvoříme si tlak. Kdybychom si tlak vytvořili jako ke konci zápasu, tak si myslím, že bychom zápas dotáhli do vítězného konce," prohlásil asistent trenéra Litvínova Jindřich Kotrla.

Hlasy trenérů po utkání:

Tomáš Mariška (Karlovy Vary): "Dnes to bylo těžké utkání pro obě mužstva, zejména po psychické stránce. Věděli jsme, o co se hraje. Troufnu si říci, že po většinu zápasu jsme byli lepším mužstvem, až na závěr, kdy jsme to měli zvládnout lépe. Měli jsme se držet naší hry a nepouštět soupeře do tlaku, ze kterého zaslouženě vytěžil vyrovnávací gól. Jsme rádi, že i přes určité smolné momenty v zápase se mužstvo nepoložilo a utkání si vzalo zpátky. Dva body jsou pro nás cenné a velmi si jich vážíme."

Jindřich Kotrla (Litvínov): "K naší hře chci říci, že hrajeme málo agresivně. Nehrajeme přímočaře, v čemž nás domácí přehráli. Vytváříme si málo gólových šancí tím, že puky nedáváme do brány a nevytvoříme si tlak. Kdybychom si tlak vytvořili jako ke konci zápasu, tak si myslím, že bychom zápas dotáhli do vítězného konce. Podařilo se nám vyrovnat a v prodloužení jsme ubránili oslabení tři proti čtyřem. Potom hra ve třech je už vabank, v ní se Varům podařilo dát gól a překlopit vítězství na jejich stranu."

Předehrávka 9. kola hokejové extraligy:

HC Energie Karlovy Vary - HC Verva Litvínov 4:3 v prodl. (2:1, 0:1, 1:1 - 1:0)

Branky a nahrávky: 15. Vondráček (Skuhravý, M. Rohan), 18. Flek (Gríger, T. Rachůnek), 41. T. Rachůnek (Flek), 63. Koblasa - 9. J. Petružálek, 24. Jarůšek (Ščotka), 58. J. Petružálek (V. Hübl, F. Lukeš). Rozhodčí: Pešina, Hradil - J. Frodl, Komárek. Vyloučení: 1:3, navíc Koblasa 10 min. Využití: 1:0. Diváci: 3399.

Sestavy:

Karlovy Vary: F. Novotný - Stříteský, Šenkeřík, Plutnar, Graňák, Eminger, M. Rohan, Kubka - Flek, Gríger, T. Rachůnek - O. Beránek, Raška, T. Mikúš - Kohout, T. Knotek, Gorčík - Vondráček, Skuhravý, Koblasa. Trenéři: Pešout a Mariška.

Litvínov: Janus - Jánošík, Kubát, J. Říha, Ščotka, Štich, L. Doudera - L. Kašpar, V. Hübl, F. Lukeš - Jarůšek, M. Hanzl, J. Petružálek, - Jurčík, Helt, Trávníček - Myšák, J. Mikúš, Gerhát. Trenéři: Šlégr, Kotrla a Skuhrovec.