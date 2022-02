Karlovy Vary zdolaly 3:2 v prodloužení vedoucí Třinec

Karlovy Vary - Hokejisté Karlových Varů porazili v dohrávce 40. kola extraligy Třinec 3:2 v prodloužení. Domácí bodovali posedmé za sebou, když pošesté v řadě šel jejich zápas alespoň do prodloužení. V čase 62:26 rozhodl útočník Tomáš Redlich. Oceláři prohráli se Západočechy poprvé v sezoně, neuspěli potřetí za posledních pět duelů, přesto navýšili své vedení v tabulce před druhým Hradcem Králové na pět bodů.

Utkání bylo hned ve druhé minutě přerušeno kvůli poškození plexiskla na reklamním banneru a po zhruba čtvrthodinové nucené přestávce byli v úvodních deseti minutách aktivnější Oceláři, když zejména střely Hrehorčáka a Růžičky zaměstnaly Habala, který dnes dostal v brance domácích přednost před Lukešem.

Karlovarští se osmělili po polovině úvodního dějství, a to zejména díky třem rychle po sobě jdoucím přesilovkám. Nejblíže byl ke vstřelení první branky v 11. minutě Kohout, který ale po ideální Koblasově přihrávce minul odkrytou část třinecké branky.

Střelecký účet utkání otevřel ve 23. minutě domácí Pulpán, jehož nahození v útočném pásmu skončilo nad Mazancovou lapačkou. Srdnatě bojující domácí měli další velkou příležitost díky Flekovi, který ale po samostatném úniku minul branku. Na druhé straně měl příležitost ke skórování Szturc, ale po přihrávce nové třinecké posily Bakoše neprocedil puk mezi betony výborně chytajícího Habala.

Ve 36. minutě dostali Slezané možnost hrát celé dvě minuty přesilovou hru pět na tři, když ve stejnou chvíli obdrželi trest za podrážení Pulpán a Weinhold. Nabídnutou šanci využil po 25 vteřinách Marcinko, který v předbrankovém prostoru tečoval přesnou nahrávku Chmielewského.

Ze třetího dějství uběhlo pouhých 11 sekund, když se na pravém křídle objevil zcela osamocený Hrehorčák a přesnou křížnou střelou otočil vývoj zápasu. Hráče z lázeňského města však nepříznivý vývoj zápasu nepoložil a snažili se i nadále Slezany aktivně napadat.

Po vyloučení Jaroměřského a následně i Adámka dostali rovněž domácí příležitost hrát minutu a čtvrt ve dvojnásobné početní výhodě. Energie sice přesilovku nevyužila, ale těsně po návratu Adámka na led vyrovnal prudkou střelou ze středu pravého kruhu Mikúš. Vrátit vedení na stranu Ocelářů mohl ještě v 58. minutě agilní Marcinko, ale jeho střelu Habal vytěsnil lapačkou mimo tři tyče.

V prodloužení rozhodl v 63. minutě Redlich, který zužitkoval při přečíslení přihrávku Beránka. Domácí tak porazili v domácím prostředí svého dnešního soupeře po šesti letech a dvou měsících.

Hlasy trenérů po utkání:

Tomáš Mariška (Karlovy Vary): "My jsme dnes hlavně rádi, že jsme dokázali utkání dotáhnout do vítězného konce, což se nám v poslední době moc nedařilo. Myslím, že jsme podali bojovný a obětavý výkon, byli jsme více než vyrovnaným soupeřem, dokázali jsme si dobrým pohybem vytvářet příležitosti. Možná nebýt zbytečného dvouminutového oslabení ve třech a lehkovážného nástupu do třetí třetiny, mohli jsme mít bodů i více. Rozhodně však s Třincem dva body bereme všemi deseti."

Václav Varaďa (Třinec): "Chtěl bych poblahopřát soupeři za ten extra bod. Myslím si, že náš dnešní výkon nebyl moc dobrý. Dělali jsme spoustu individuálních chyb a brali si momentum v utkání zbytečnými vyloučeními, která nakonec byla klíčová v tom, že domácí srovnali krok a šli si za tím vítězstvím více než my. Samozřejmě jsem zklamaný, že jsme tady nechali nějaké body, ale musíme pogratulovat soupeři, který byl dneska - hlavně v těch fázích, kdy se srovnala hra - lepší."