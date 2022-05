Karlovy Vary zahájily lázeňskou sezonu, lákat chtějí Čechy a cizince z okolí

Karlovy Vary - Žehnáním pramenům dnes začala v Karlových Varech nová lázeňská sezona. Návrat k předpandemickému stavu je ale ještě daleko, hosté ze zahraničí se vracejí pomalu. Po dvou letech pandemie se však oslavy začátku sezony mohou opět konat bez omezení. Pramenům požehnal emeritní plzeňský biskup František Radkovský.

Lázním kvůli pandemii ubylo klientů a zatím výrazně převažují hosté na kratších, rekreačních pobytech. Také u českých klientů, kteří loni tvořili hlavní část návštěvníků, očekává letos primátorka Karlových Varů Andrea Pfeffer Ferklová (ANO) mírný útlum. Řekla to ČTK. Zatímco v posledních dvou letech se Karlovy Vary staly cílem českých klientů, nyní se jim opět otevírají možnosti cestování do zahraničí. "Budeme se snažit díky programu Karlovarské kulturní léto cílit na českou domácí klientelu, ale cílíme už i na zahraniční klientelu, která se sem může dostat pozemní cestou, autobusem, autem, vlakem. Rádi bychom oslovili německou, rakouskou klientelu a budeme letos už cílit i na polskou klientelu," řekla. Zatím podle ní lidé jezdí hlavně na víkendové pobyty, což je pro lázně málo. "Potřebujeme, aby jezdili minimálně na 14 dnů. Potřebujeme vzdálenější trhy, které zatím nelétají. Oslovíme i arabský trh. Ale mám informace i z Teplic, že ta čísla zatím nejdou moc nahoru," uvedla Pfeffer Ferklová.

Do Karlovarského kraje přijelo v loňském roce 708.814 turistů. Meziročně to bylo o 4,6 procenta více. Z celkových 708.814 návštěvníků kraje bylo 189.710 cizinců a 519.104 hostů z ČR. Cizinců přibylo meziročně o 21 procent, českých návštěvníků ubylo, a to o 23,7 procenta.

Také podle ředitele karlovarského infocentra Josefa Dlohoše se zatím nedá čekat návrat do stavu před rokem 2019. "Situace není úplně příznivá. Trhy se nám radikálně změnily. Na východní trh s ohledem na ukrajinskou válku a protiruské sankce můžeme ještě na dlouhá léta zapomenout. Snažíme se ho nahrazovat českými hosty, hosty z Německa a dalších okolních zemí," řekl ČTK Dlohoš.

Zatímco hostů, kteří jezdí na kratší wellness pobyty, přibývá, u lázeňských hostů je stále návštěvnost slabá. Podle Dlohoše tak některé hotely zůstávají zavřené, hlavně ty, které jsou součástí velkých hotelových řetězců. Většina hotelů je ale na letošní sezonu připravena.

Dnešní zahájení sezony doprovázejí tradiční akce, kromě zmíněného žehnání pramenů to později bude průvod Karla IV. Letos se má zastavit i u nové sochy Karla IV. Už od čtvrtka se mohou návštěvníci největšího lázeňského města v Česku znovu po šesti letech těšit z ikonického výtrysku Vřídla ve Vřídelní kolonádě a na víkend se otevře i Zámecká věž, kde by se od polovina června měla otevřít výstava o lázeňských městech, zapsaných loni na seznam UNESCO.