Karlovy Vary zahájily 666. lázeňskou sezonu

Karlovy Vary - Karlovy Vary dnes zahájily letošní lázeňskou sezonu. Pro největší české lázeňské město jde už o 666. sezonu. Lázně se však stále potýkají se změnou klientely a odklonem od dlouhodobých léčebných pobytů spíše ke krátkodobým pobytům. Město ve své propagaci proto cílí hlavně na klienty, kteří do Karlových Varů přijedou na delší dobu, řekla ČTK primátorka Karlových Varů Andrea Pfeffer Ferklová (ANO).

"Já předpokládám, že začne trochu změna. Že to nebudou jen turisté, kteří přijíždějí na jednu nebo dvě noci. Ale že se nám podaří - ne, aby tu opět někdo zůstával tři týdny - tu dobu jejich pobytu prodloužit. To znamená, aby k nám lidé jezdili alespoň na prodloužené víkendy. Ať už to budou rodiny s dětmi, páry nebo senioři, kteří si do Karlových Varů přijedou užít okolí nebo wellness," doufá primátorka Ferklová.

V roce 2022 se v Karlovarském kraji ubytovalo 1,157.885 turistů, meziročně o 63 procent více. I přes nárůst ale počet návštěvníků stále nedosáhl úrovně před pandemií koronaviru. Mezi hosty převažovali turisté z Česka. Zahraničních turistů sice rychle přibývá, chybí však turisté z Ruska, i když rusky mluvících hostů je v Karlových Varech stále hodně. Většinou ale přijíždějí ze západní Evropy, kde trvale žijí.

Podle ředitele karlovarského Grandhotelu Ambassador - Národní dům Jana Žďárka se hotely v lázeňském městě musely přizpůsobit změně klientely. "Museli jsme přehodit výhybku. Spolupracujeme s více cestovními kancelářemi a počet hostů je tak po výpadku z minulých let už srovnatelný s tím, co bylo před covidem. Ale přišli jsme o klienty z východu, částečně se nám to daří nahrazovat klienty z jiných rusky mluvících destinací, z Ázerbájdžánu a podobně. Ale léčebné pobyty se zkrátily ze tří týdnů na týden," konstatoval Žďárek.

Zatímco před pandemií covidu a před agresí Ruska na Ukrajině většina klientů v Karlových Varech byli cizinci, v době pandemie výrazně převažovali hosté z Česka. A také v loňském roce čeští klienti stále ještě převažovali, i když ke konci roku se již ukazoval zvýšený zájem cizinců. Zatímco českých návštěvníků přibylo vloni o 21,6 procenta, u cizinců byl nárůst 175,8 procenta.