Pardubice - Hokejisté Karlových Varů vyhráli v 38. kole extraligy nad ledě Pardubic 3:2 v prodloužení a přerušili sérii osmi porážek. Na první gól čekali diváci přes třicet minut, ale ve třetí třetině sledovali napínavou podívanou. Zápas dospěl za stavu 2:2 do prodloužení, které ve třetí minutě rozhodl svou druhou brankou slovenský útočník Dávid Gríger.

Ačkoliv utkání dlouho scházely góly, diváci v pardubické aréně sledovali jedno z nejpohlednějších představení v sezoně. Karlovy Vary byly z počátku nebezpečnější. Svůj únik neproměnil Beránek, Dynamo odpovědělo šancí Ihnacaka na konci přesilovky. Další brejk poté nevyužil Lapšanský a gólem neskončil ani bekhendový pokus Horkého. V závěru první třetiny udržel Klouček se štěstím puk na brankové čáře, což potvrdil i videorozhodčí.

Další šanci Energie neproměnil v přesilovce na začátku druhé třetiny tečující Flek. Pardubice se v dalším průběhu dostaly dvakrát do nadějného přečíslení, jenže Perret bekhendem minul branku a osamoceného Cardwella vychytal Novotný, který se stihl přesunout.

Na první gól zápasu se v Pardubicích čekalo přes 33 minut. Energie se dostala do vedení po chybě Děrvuka, který při hře čtyři na čtyři nahrál do brejku Lapšanskému a ten parádní střelou pod horní tyč překonal Kloučka. Chvíli poté unikl pardubické obraně Rachůnek, také mířil nad brankářovo rameno, ale o pár centimetrů přestřelil.

Stejný hráč měl velkou šanci i na začátku třetí třetiny, ale Kloučka stejně jako následně Plutnar neprostřelil. A musel litovat, protože Dynamo ve 46. minutě vrátil do hry bekhendovou střelou Machala. Pardubice ožily a další velké šance měli Horký a Perret, který dokonce minul prázdnou branku. Novotný odolával do 50. minuty, kdy ho dorážkou v přesilovce překonal Ihnacak.

Radost domácího týmu trvala ale pouze 42 vteřin. Rychlý vpád do pardubické obrany zakončil zblízka Gríger a bylo znovu vyrovnáno. Od té chvíle si oba týmy dávaly v obraně mnohem větší pozor, šancí tak ubylo. Až minutu před třetí sirénou se před Novotného dostal Cardwell, ale nestihl dobře zakončit.

Zápas dospěl do prodloužení. Pardubice v něm dvě minuty držely puk, ale jen co o něj přišly, zakončil rychlý protiútok střelou k tyči Gríger.

Hlasy trenérů po utkání:

Ladislav Lubina (Pardubice): "Jak nám první formace utkání začala, tak se první polovinu odvíjelo. První třetina byla z naší strany špatná, druhá ještě horší, bylo to od nás mdlé a nedařilo se mi tým probudit. Ve třetí třetině jsme se trochu zvedli, podařilo se nám výsledek otočit, ale krátce poté jsme kvůli nedisciplinovanosti inkasovali na 2:2. V nastavení měl soupeř pět vteřin puk a dal nám gól, takže co více k tomu dodat?"

Tomáš Mariška (Karlovy Vary): "Pro nás to bylo po té nepříznivé sérii velmi těžké utkání, nenacházeli jsme se v ideálním rozpoložení, což se ukázalo i v neproměňování šancí. Je to pro nás do dalšího vývoje sezony nesmírně cenné vítězství, byť za dva body. Jsem rád, že jsme to týmovým a obětavým výkonem, podpořeným výborným gólmanem, zlomili."

HC Dynamo Pardubice - HC Energie Karlovy Vary 2:3 v prodl. (0:0, 0:1, 2:1 - 0:1)

Branky a nahrávky: 46. Machala (Koffer, Ihnacak), 50. Ihnacak (Machala, Cardwell) - 34. Lapšanský, 51. Gríger (Flek, T. Rachůnek), 63. Gríger (Plutnar). Rozhodčí: Hribik, Kika - J. Svoboda, Špringl. Vyloučení: 3:4, navíc Balán (Karlovy Vary) 10 min. Využití: 1:0. Diváci: 6509.

Pardubice: M. Klouček - Eklund, Budík, J. Mikuš, Schaus, Děrvuk, Cardwell, od 41. navíc Holland - Hovorka, Poulíček, Rolinek - Machala, Ihnacak, Dušek - Horký, Mandát, Perret - Koffer, Marosz, Daniel Voženílek. Trenéři: Lubina, Čáslava a R. Král.

Karlovy Vary: F. Novotný - Plutnar, Šenkeřík, Sičák, M. Rohan, Kozák, Podlipnik, Šafář - T. Rachůnek, Gríger, Flek - J. Černý, Roman Vlach, O. Beránek - Lapšanský, Skuhravý, Kohout - Stloukal, Balán, Gorčík. Trenéři: Pešout a Mariška.