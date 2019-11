Karlovy Vary vyhrály v Brně a po třech prohrách naplno bodovaly

Brno - Hokejisté brněnské Komety prohráli v 19. kole extraligy na svém ledě s Karlovými Vary vysoko 2:7. Západočechy nastartovaly k výhře dva góly v přesilovce na začátku druhé třetiny a další dvě laciné branky na jejím konci. Energie tak přerušila svoji sérii tří zápasů bez výhry, naopak Kometa natáhla šňůru utkání bez vítězství na pět a v tabulce se propadla za svého dnešního přemožitele.

Domácí tým vstoupil do zápasu aktivněji a v úvodu si vytvořil i dvě šance, ale Plekanec ani Orsava své slibné pozice ve vedoucí gól nepřetavili. Kometa však pykala za nedůslednost v obraně, kdy z celkem nevinné akce prostřelil Vejmelku Koblasa a dostal tak Karlovy Vary do vedení.

To netrvalo dlouho, Kometa využila hned první přesilovou hru, když se po pěkné přihrávce Svačiny trefil zblízka Orsava. Brno pak svoji hru zklidnilo a hlavně zpřesnilo, nicméně šance Lva gól nepřinesla.

V úvodu druhé části hry Karlovy Vary dokonale využily početní výhodu na ledě. Nejprve Koblasa svým druhým gólem v zápase při hře pěti proti třem poslal hosty do vedení, o půl minuty později překonal Vejmelku a jeho čtyři spoluhráče v poli Gríger.

Brno začalo stíhačku nepříznivého stavu, ale stihlo v přesilové hře jen snížit, když se po kombinaci trefil opět Orsava. Místo vyrovnání ale přišel pro domácí tribuny šok, nejprve navýšil vedení Karlových Varů jejich nejproduktivnější hráč Rachůnek a 39 vteřin poté propadlo nenápadné nahození Poláka velmi lacino za Vejmelkova záda.

Nejistého strážce brněnské svatyně vystřídal do třetí třetiny Klimeš, ale s čistým štítem vydržel jen 33 sekund. Překonal jej Flek. Čtyřbrankové manko bylo na Kometu v současném rozpoložení velké sousto, zápas se už dohrával víceméně z povinnosti pod jasnou kontrolou hostí, kteří své vedení ještě navýšili opět díky Flekovi.

Hlasy trenérů po utkání:

Petr Fiala (Brno): "Zhruba 35 minut jsme hráli to, co jsme chtěli, i když jsme prohrávali 1:3, ale góly jsme dostali v přesilovkách po ne moc nutných faulech. Čtvrtý gól jsme dostali po nedůslednosti a pátý po teči. Hráči jakoby ztratili víru, což se potvrdilo na začátku třetí třetiny. Tato část nebylo hodná jména Komety. Pro mě to byl jasný signál k tomu, abych dodal mužstvu impulz a odstoupil jsem z funkce hlavního trenéra. Doufám, že můj nástupce dostane z hráčů to, co v nich je a co ukázali v některých částech předchozích zápasů, ale nikoliv celých. Hraje se totiž 60 minut."

Tomáš Mariška (Karlovy Vary): "My jsme do zápasu vstoupili rozpačitě, těch prvních osm minut postrádalo skoro všechno, co jsme od hráčů chtěli. Myslím si, že nám pomohla vstřelená branka, zápas se pak lámal ve druhé třetině, kdy jsme po vedení v čele s Filipem Novotným odolávali tlaku Brna a dokázal mu čelit. Vytvořili jsme si dostatečný náskok a poslední zbytek odporu jsme zlomili rychlým gólem na začátku třetí třetiny. Od té doby jsme zápas měli pod kontrolou a hráčům jsme za dnešní týmovou práci poděkovali."

HC Kometa Brno - HC Energie Karlovy Vary 2:7 (1:1, 1:4, 0:2)

Branky a nahrávky: 13. Orsava (Svačina, O. Němec), 36. Orsava (P. Holík, Zaťovič) - 12. Koblasa (Vondráček), 23. Koblasa (V. Polák, Eminger), 24. Gríger (Šenkeřík, T. Rachůnek), 39. Gríger, 40. V. Polák, 41. Flek (Stříteský, Šenkeřík), 58. Flek (Šenkeřík, F. Novotný). Rozhodčí: Hodek, T. Veselý - Brejcha, D. Jelínek. Vyloučení: 3:5. Využití: 2:3. Diváci: 7381.

Sestavy:

Brno: Vejmelka (41. Klimeš) - O. Němec, Svozil, Pyrochta, Gulaši, Bartejs, Štencel, Malec - Kucsera, P. Holík, Zaťovič - Svačina, Plekanec, Plášek - Orsava, Lev, J. Hruška - Horký, Kusko, Dočekal. Trenéři: Fiala, Horáček, Pokorný a Oslizlo.

Karlovy Vary: F. Novotný - Stříteský, Šenkeřík, Plutnar, Graňák, Eminger, D. Mikyska, M. Rohan - Flek, Gríger, T. Rachůnek - O. Beránek, T. Mikúš, V. Polák - T. Kubalík, Raška, Kohout - Vondráček, Skuhravý, Koblasa. Trenéři: Pešout a Mariška.