Mladá Boleslav - Hokejisté Karlových Varů vyhráli v 15. kole extraligy na ledě Mladé Boleslavi 1:0 a po šestém plném bodovém zisku v řadě se posunuli na 10. místo tabulky. Rozhodující branku vstřelil v přesilové hře pět na tři obránce Michal Plutnar. Brankář Filip Novotný udržel potřetí v sezoně čisté konto, neinkasoval ani ve druhém zápase proti Mladé Boleslavi.

Západočeši, posíleni sérií úspěchů, začali v Mladé Boleslavi aktivně a nedovolili domácím vytvořit si větší tlak. Výraznější šance si však nevypracovali ani sami. Brankáři Krošelj a Novotný tak bez větších problémů drželi čisté konto.

Do první velké šance se dostal ve 14. minutě osamocený Skalický, byl však moc blízko před Novotným a nedokázal ideálně zakončit. V závěru první třetiny nedokázal otevřít skóre ani Látal. V polovině utkání se do samostatného nájezdu dostal Procházka, ani on však karlovarského brankáře nepřekonal.

Oba týmy měly šance skórovat v přesilových hrách, bezbrankový stav však změnila až přesilovka pět na tři Energie, ve které se přesně k tyči trefil obránce Plutnar.

Středočeši se tlačili za vyrovnáním, ale Novotný potvrzoval momentální skvělou formu. Druhý uklidňující gól mohli hosté přidat v polovině třetí třetiny při Bernadově vyloučení, faul boleslavského obránce ale nepotrestali. Mrzet je to ale nemuselo, neboť těsnou výhru udrželi i při závěrečné power play domácích. Mladoboleslavští doma prohráli čtvrté ze sedmi utkání v sezoně a jsou nadále předposlední.

BK Mladá Boleslav - HC Energie Karlovy Vary 0:1 (0:0, 0:1, 0:0)

Branka a nahrávky: 38. Plutnar (T. Rachůnek, Šenkeřík). Rozhodčí: Hradil, M. Sýkora - J. Svoboda, Malý. Vyloučení: 7:4. Využití: 0:1. Diváci: 2469.

Mladá Boleslav: Krošelj - Bernad, Kotvan, Pláněk, T. Voráček, Němeček, Jan Hanzlík, Dlapa - D. Šťastný, Klepiš, Skalický - Vondrka, T. Knotek, Pacovský - M. Látal, P. Musil, Orsava - M. Procházka, Najman, L. Pabiška. Trenéři: M. Hořava, Rulík a Patera.

Karlovy Vary: F. Novotný - Plutnar, Šenkeřík, Kovačevič, Vágner, Sičák, M. Rohan, Šafář - Flek, Gríger, T. Rachůnek - O. Beránek, Roman Vlach, T. Mikúš - Gorčík, Skuhravý, Stloukal - Kohout, Balán, Lapšanský. Trenéři: Pešout a Mariška.