Mladá Boleslav - Hokejisté Karlových Varů vyhráli v 15. kole extraligy na ledě Mladé Boleslavi 1:0 a po šestém plném bodovém zisku v řadě se posunuli na 10. místo tabulky. Rozhodující branku vstřelil v přesilové hře pět na tři obránce Michal Plutnar. Brankář Filip Novotný udržel potřetí v sezoně čisté konto, neinkasoval ani ve druhém zápase proti Mladé Boleslavi.

Západočeši, posíleni sérií úspěchů, začali v Mladé Boleslavi aktivně a nedovolili domácím vytvořit si větší tlak. Výraznější šance si však nevypracovali ani sami. Brankáři Krošelj a Novotný tak bez větších problémů drželi čisté konto.

Do první velké šance se dostal ve 14. minutě osamocený Skalický, byl však moc blízko před Novotným a nedokázal ideálně zakončit. V závěru první třetiny nedokázal otevřít skóre ani Látal. V polovině utkání se do samostatného nájezdu dostal Procházka, ani on však karlovarského brankáře nepřekonal.

Oba týmy měly šance skórovat v přesilových hrách, bezbrankový stav však změnila až přesilovka pět na tři Energie, ve které se přesně k tyči trefil obránce Plutnar.

Středočeši se tlačili za vyrovnáním, ale Novotný potvrzoval momentální skvělou formu. Druhý uklidňující gól mohli hosté přidat v polovině třetí třetiny při Bernadově vyloučení, faul boleslavského obránce ale nepotrestali. Mrzet je to ale nemuselo, neboť těsnou výhru udrželi i při závěrečné power play domácích. Mladoboleslavští doma prohráli čtvrté ze sedmi utkání v sezoně a jsou nadále předposlední.

Hlasy trenérů po zápase:

Miloslav Hořava (Mladá Boleslav): "Věděli jsme, že Karlovy Vary mají neskutečnou sérii a že to není náhoda. Tolikrát náhodně nevyhrajete. Věděli jsme, že je to organizované mužstvo. Naše šance na vítězství byla v úspěšně provedeném brejku, což se nám bohužel nepodařilo. Zápas jsme prohráli špatně sehranou přesilovkou, která následovala po zbytečných faulech. Beru to tak, že to byl boj, který jsme prohráli. Soupeř byl o jeden gól lepší."

Tomáš Mariška (Karlovy Vary): "Věděli jsme, že nás tady čeká nesmírně těžký zápas. Domácí pod novými trenéry začali hrát výborně do obrany, obětavě, týmově. Na to jsme se připravovali a jsem moc rád, jak jsme týmově zápas zvládli. A hlavně ubojovali. Myslím si, že jsme byli odměněni za neskutečnou bojovnost a obětavost všech hráčů, kteří byli ochotni pracovat do obrany a pomoct k výbornému výkonu Filipa Novotného. Dnes to bylo o jednom gólu a nám se podařilo proměnit přesilovku. Mohlo se to překlonit na obě strany a my jsme rádi, že se to přiklonilo k nám."

BK Mladá Boleslav - HC Energie Karlovy Vary 0:1 (0:0, 0:1, 0:0)

Branka a nahrávky: 38. Plutnar (T. Rachůnek, Šenkeřík). Rozhodčí: Hradil, M. Sýkora - J. Svoboda, Malý. Vyloučení: 7:5. Využití: 0:1. Diváci: 2469.

Mladá Boleslav: Krošelj - Bernad, Kotvan, Pláněk, T. Voráček, Němeček, Jan Hanzlík, Dlapa - D. Šťastný, Klepiš, Skalický - Vondrka, T. Knotek, Pacovský - M. Látal, P. Musil, Orsava - M. Procházka, Najman, L. Pabiška. Trenéři: M. Hořava, Rulík a Patera.

Karlovy Vary: F. Novotný - Plutnar, Šenkeřík, Kovačevič, Vágner, Sičák, M. Rohan, Šafář - Flek, Gríger, T. Rachůnek - O. Beránek, Roman Vlach, T. Mikúš - Gorčík, Skuhravý, Stloukal - Kohout, Balán, Lapšanský. Trenéři: Pešout a Mariška.