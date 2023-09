Karlovy Vary ve třetí třetině zlomily odpor Liberce a vyhrály 5:2

Karlovy Vary - Hokejisté Karlových Varů porazili v 6. kole extraligy Liberec 5:2 a úspěšně tak zvládli i druhé domácí utkání v sezoně. Energie o tříbodovém zisku rozhodla třemi góly ve třetí třetině, dvakrát se mezi střelce zapsal Filip Koffer. Liberec tak prohrál i čtvrté utkání na kluzištích soupeřů v sezoně.

Bílí Tygři přitom začali aktivně a během úvodních pěti minut si vytvořili několik zajímavých příležitostí, kdy zejména Najmanova ve druhé minutě neskončila brankou jen díky nadvakrát vytrčenému Frodlovu betonu. První nebezpečnou střelu na hostujícího Hrenáka vyslali domácí až v 6. minutě, hned se ale dostali do vedení. Skóre otevřel Rachůnek. Blízko vyrovnání byl Vlach, trefil ale jen horní tyč domácí branky.

Otevřený a atraktivní hokej se hrál i ve druhé třetině a aktivnější byl i nadále Liberec. I přesto, že ve 23. minutě trefil tyč domácí Zetterberg. Ve 25. minutě jen díky Frodlovi nevyužil z bezprostřední blízkosti další velkou šanci Melancon. V následné přesilovce pět na tři ale již zámořský bek vyrovnal, když tvrdou střelou prostřelil Frodla.

Stejnou mincí odpověděly Karlovy Vary ve 33. minutě, když byli krátce po sobě vyloučeni Dvořák a McCoshen. Vedení Energii vrátil aktivní Gríger. V pokračující klasické početní výhodě navíc Zetterberg dnes podruhé trefil tyč liberecké branky. I proto mohli hosté vyrovnat, ve 37. minutě se o to zasloužil Budík.

O osudu do té doby vyrovnaného zápasu rozhodla 43. minuta, ve které byl vyloučen Rachůnek. Liberec nejenže přesilovku nevyužil, ale díky hrubé chybě Hrenáka v rozehrávce inkasoval. Koffer navíc o dvě minuty později navázal na svou premiérovou branku v sezoně a přiblížil Západočechy k výhře. Povedenou třetinu čtvrté karlovarské formace dokončil v 54. minutě Kofroň. Domácí tak nemusela mrzet ani další tyč, kterou opět nastřelil Zetterberg.

Hlasy trenérů po utkání:

Václav Eismann (Karlovy Vary): "Na začátku zápasu byl soupeř aktivní a účinnou hrou nás dostával pod tlak, ustáli jsme to jen díky Dominiku Frodlovi. Bylo důležité, že jsme šli do vedení a po dvou třetinách byl vyrovnaný stav 2:2. Dalo se asi predikovat, že kdo dá ve třetí třetině vedoucí branku, bude mít blíže k vítězství, což se také nakonec potvrdilo. My jsme využili nedorozumění při soupeřově přesilovce v předbrankovém prostoru, kde byla chyba komunikace gólmana s obráncem, dali jsme vítěznou branku a posléze přidali čtvrtou. Utkání jsme potom už dotáhli do vítězného konce. Dali jsme sice pět branek, ale utkání bylo vyrovnané a byly tam pasáže, kdy jsme byli pod tlakem."

Filip Pešán (Liberec): "Utkání se mi hodnotí těžce, protože jsme do něj velmi dobře vstoupili. Myslím, že jsme dnes celý zápas byli velmi nebezpeční do útoku, ale všechny naše velké šance pochytal vynikající Frodl v bráně a obráceně jsme z první střely inkasovali. Potom se obrázek začal trochu podobat posledním zápasům, které jsme absolvovali od začátku sezony. Dostáváme extrémně laciné branky. Gól, který v podstatě rozhodl zápas, jsme dostali v naší přesilovce, kdy jsme soupeři nahráli před vlastní prázdnou bránu, což byl úplný vrchol. Opakuje se obrázek, že potom chceme, tlačíme a dostaneme zase jednoduchý gól. Poté už je tam frustrace, vyloučení a soupeř vítězí. Musíme se z toho poučit a zlepšit individuální výkony."

HC Energie Karlovy Vary - Bílí Tygři Liberec 5:2 (1:0, 1:2, 3:0)

Branky a nahrávky: 9. Rachůnek (Gríger, Kangasniemi), 33. Gríger (Rachůnek, Jiskra), 43. Koffer, 45. Koffer (Plutnar), 54. Kofroň (Redlich) - 26. Melancon (Flynn, Filippi), 37. Budík (Pérez, T. Galvas). Rozhodčí: Sýkora, Pilný - Brejcha, Gerát. Vyloučení: 5:5. Využití: 1:1. V oslabení: 1:0. Diváci: 4016.

Sestavy:

Karlovy Vary: Frodl - Huttula, Plutnar, Dlapa, Havlín, Stříteský, Pulpán, Mikyska - O. Beránek, Černoch, Hladonik - Kangasniemi, Griger, Rachůnek - Zetterberg, Jiskra, Redlich - O. Procházka, Kofroň, Koffer. Trenér: Bruk.

Liberec : Hrenák - Budík, McCoshen, Melancon, Ivan, J. Dvořák, Derner, T. Galvas - Faško-Rudáš, Filippi, Flynn - Pérez, Bulíř, Birner - Rychlovský, A. Najman, Vlach - Gajda, Šír, Mucha. Trenér: Pešán.